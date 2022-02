Hunter Schafer, da Euphoria alle passerelle: Jules è la star delle sfilate di New York Hunter Schafer, meglio conosciuta come Jules di Euphoria, è sbarcata alla New York Fashion Week. L’attrice ha debuttato come modella sfilando sulla passerella di Gogo Graham, una stilista trans che disegna abiti per donne trans.

A cura di Valeria Paglionico

Euphoria è la serie cult del momento e non sorprende che siano milioni gli spettatori che ogni settimana attendono il rilascio delle nuove puntate. Al di là della protagonista Zendaya, che sullo schermo appare decisamente trasformata nei panni di Rue, sono diversi i personaggi secondari che stanno spopolando. Tra loro c'è anche l'attrice trans Hunter Schafer, meglio conosciuta come Jules, che nelle ultime ore è sbarcata alla New York Fashion Week. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non era tra gli ospiti speciali, ha sfilato in passerella, dando prova di avere moltissimo talento anche come modella.

Il look da passerella di Hunter Schafer

Dopo aver calcato i più ambiti red carpet internazionale grazie alla serie tv Euphoria, Hunter Schafer è diventata modella. Nelle ultime ore ha debuttato in passerella, lo ha fatto durante uno degli eventi di moda più attesi dell'anno, la New York Fashion Week. L'attrice ha sfilato per la Maison della stilista Gogo Graham, incantando tutti con la sua falcata e il suo look fuori dal comune. Ha indossato un originale abito black&white con il bustier strutturato e una gonna con delle frange incrociate, completando il tutto con un paio di pantaloni di tuta gialli e con un maxi piumino bianco. Non sono mancati i dettagli sopra le righe, dall'orsacchiotto portato come una borsetta alle ciabatte-infradito di legno in pieno stile giapponese. Jules non ha rinunciato ai make-up anti-convenzionali: ha decorato il viso con della polvere bianca.

Jules di Euphoria sfila per Gogo Graham

Gogo Graham, la stilista che veste le donne trans

Il motivo per cui Gogo Graham ha scelto di puntare proprio su Jules di Euphoria per la sfilata newyorkese? La stilista è una donna trans e disegna abiti per donne trans come lei, così che possano sentirsi sempre più rappresentate e incluse in un mondo solitamente "elitario" come quello della moda. Chi meglio di Hunter Schafer avrebbe potuto dare rilievo al progetto? L'attrice viene automaticamente associata ai look colorati e trendy sfoggiati dalla sua Jules in Euphoria e ora è stata lieta di portare lo stile anti-convenzonale del personaggio che interpreta anche in passerella. Hunter Schafer è così diventata la star della New York Fashion Week: continuerà a sfilare dopo questa esperienza?