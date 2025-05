video suggerito

Met Gala 2025: quando e dove vederlo in diretta e chi sono gli ospiti più attesi a New York Come ogni primo lunedì di maggio, è tempo di Met Gala. Anche dall’Italia si potrà seguire l’evento nella notte tra 5 e 6 maggio, in diretta dal Metropolitan Museum of Art di New York. Tantissime le celebrities attese. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Naomi Campbell, Met Gala 2024

È il grande giorno, quello dell'evento più atteso dell'anno per il mondo fashion: la fatidica notte del Met Gala che si tiene sempre nel primo lunedì di maggio presso il Metropolitan Museum of Art. Nato come evento di raccolta fondi per supportare il Costume Institute, si è sempre più configurato come evento mondano per eccellenza. Ogni anno viene scelto un tema, che gli ospiti sono tenuti a rispettare scrupolosamente col dress code. Quest'anno è Superfine: tailoring black style. C'è da aspettarsi vere e proprie dichiarazioni politiche, oltre che di stile, sul red carpet. Siamo giunti alla 78esima edizione di questi "Oscar della moda": le porte si apriranno alle ore 5.00, corrispondenti alla mezzanotte italiana e sarà possibile seguire tutto in diretta. Lunga, la lista di ospiti attesi sul red carpet, tutti tenuti a rispettare un rigido dress code attinente al tema Superfine: tailoring black style.

Quando e dove seguire il Met Gala in diretta streaming

L'orario non è forse dei più comodi, ma ne vale la pena, soprattutto per i fashion addicted, che sanno benissimo quanto il Met Gala sia una vera e propria gara di stile, una passerella. Chi ha intenzione di seguire l'evento dall'Italia, considerando il fuso orario dovrà collegarsi alla mezzanotte, corrispondente alle 5.00 di New York. È Vogue (che promuove e organizza l'evento) a mettere a disposizione la diretta streaming su tutte le sue piattaforme digitali: si può scegliere tra canali social compreso Youtube e sito.

Kim Kardashian, Met Gala 2024

Chi sono gli ospiti attesi alla serata di moda più importante dell'anno

Ci sono celebrities considerate delle certezze, nell'eslusiva gguest list del Met Gala. Questa fatidica lista degli ospiti, in realtà, è top secret fino all'ultimo, dunque è impossibile sapere con certezza chi ci sarà e chi no. Ciò che è certo è che a gestirla c'è personalmente Anna Wintour. Nelle ultime edizioni non sono mancati: Naomi Campbell, Zendaya, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Rihanna. Quest'ultima ci sarà sicuramente, considerato che il compagno A$AP Rocky è tra i co-chair ufficiali dell'evento insieme a Lewis Hamilton, Colman Domingo e LeBron James. È data per certa la presenza della ginnasta Simone Biles col marito, il giocatore NFL Jonathan Owens. Potrebbero esserci anche Damiano David con la fidanzata Dove Cameron. Si parla anche di Sabrina Carpenter e Sydney Sweeney, mentre pare che darà forfait Taylor Swift. Per tutti c'è una rigida policy no-phone: è vietato introdurre smartphone, fare foto, riprendere la serata, condividere sui social.

Rihanna, Met Gala 2024

Qual è il tema del Met Gala 2025 a New York

Quest'anno agli ospiti è stato chiesto di orientare i loro outfit verso il tema Superfine: Tailoring Black Style, dunque look di stampo sartoriale ispirati alla figura del black dandy. È un tema che si apre a molteplici interpretazioni e che lascia presagire molti riferimenti all'attualità, tra slogan politici e abiti-manifesto. Il tema del Met Gala ha come sempre attinenza con la mostra dell'Istituto che viene contestualmente inaugurata. Ha fatto da curatrice Monica L. Miller, docente di studi africani al Barnard college nonché autrice del libro Slaves to fashion: Black dandyism and the styling of black diasporic identity, che ha fatto da base per strutturare l'esposizione.