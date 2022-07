Marina Di Guardo in vacanza coi nipoti in Sardegna: quanto costa il resort vista mare Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha portato i nipoti Vittoria Lucia e Leone in vacanza in Sardegna. Scopriamo quanto costa una notte nel resort di lusso vista mare.

A cura di Clara Salzano

Mentre Chiara Ferragni è in vacanza con gli amici in Grecia e fedez è in tour per alcuni concerti insieme a Tanani e Mara Sattei, Marina Di Guardo, la mamma della nota influencer, ha portato i nipoti Vittoria Lucia e Leone, i figli dei Ferragnez, in vacanza in Sardegna. Tra mare cristallino e resort immerso nel verde, scopriamo quanto costa il soggiorno in famiglia.

Per la vacanza coi nipoti in Sardegna, Marina Di Guardo, ha pensato ad un resort di lusso vista mare e con spiaggia privata per non far mancare alcun comfort alla piccola Vittoria Lucia e Leone. La struttura del loro soggiorno è il Baglioni Resort Sardinia, situato a nord di San Teodoro, sulla costa nord-orientale della Sardegna.

Il Baglioni Resort Sardinia è una struttura di lusso immersa nel verde con vista mozzafiato sul mar Mediterraneo. L'hotel sorge nella riserva marina di Tavolara e gode di servizi esclusivi in una delle spiagge più belle della Sardegna, Lu Impostu.

L'hotel dove Marina Di Guardo ha portato Vittoria Lucia e Leone comprende 78 suite e camere circondate da una natura incontaminata, piscine, bar e c'è anche un ristorante 1 stella Michelin nell'albergo. Il resort è arredato con mobili in stile mediterraneo e dall'interno si gode di una vista splendida sui giardini e sul mare.

Dalle immagini condivise sui social da Marina Di Guardo è stato possibile ammirare la camera in cui soggiorna con i nipoti, spaziosa, anche oltre i 50 metri quadrati, moderna ed elegantemente arredata, con un ampio giardino e vista panoramica.

Per il suo soggiorno in Sardegna coi nipoti è probabile che la mamma di Chiara Ferragni abbia optato per una camera familiare con due camere da letto, dotata di tutti i comfort con 24 mq e molto spazio interno per godere di una vacanza in famiglia perfetta. Il costo a notte per una soluzione di alloggio simile parte da circa 1.000 euro a notte.