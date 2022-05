Chiara Ferragni con il reggiseno a cono di Madonna (che è un pezzo di storia della moda) Chiara Ferragni ha stupito i fan con un originale top reggiseno “a punta”. Non tutti sanno che si tratta di un capo cult, che intreccia Jean Paul Gaultier, Madonna e…un orsacchiotto.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ama stupire con i suoi look e da qualche stagione segue il trend dei top-reggiseno e della lingerie a vista. Domenica 29 maggio ha condiviso le foto di un top davvero particolare: un bustier nero con le coppe del seno "coniche", a spirale. Non tutti sanno che non si tratta di una semplice stravaganza, ma di un pezzo di storia della moda: la storia di questo capo intreccia Jean Paul Gaultier, Madonna e…un orsacchiotto!

Il look total black di Chiara Ferragni

Come vestirsi in queste giornate dal tempo incerto, quando si passa dal sole cocente al temporale in un baleno? Chiara Ferragni ha la soluzione: ha puntato sul total black, indossando l'iconico top a cono insieme a dei semplici jeans neri e a un paio di scarpe slingback firmate Prada. Per ripararsi dal freddo improvviso che domenica ha investito Milano ha completato il look con una giacca di pelle di Prada. Ma il pezzo forte del look è decisamente il top a cono di Jean Paul Gaultier, come scrive orgogliosa nei commenti.

Chiara Ferragni con un top Jean Paul Gaultier e scarpe Prada

La storia del reggiseno a cono di Jean Paul Gaultier

Lo stilista Jean Paul Gaultier ha ridefinito l'estetica degli anni Ottanta con le sue creazioni audaci e sensuali. Tra i suoi pezzi più famosi ci sono corsetti e bustier, che sotto le sue mani si trasformarono da mezzi di oppressione del corpo femminile a simbolo di empowerment ed emancipazione. Non è un caso che l'icona di stile più spregiudicata del decennio, la popstar Madonna, lo volle per i costumi del suo Blonde Ambition Tour: per lei Gaultier immaginò un body in raso con le coppe del seno "bullet", cioé a punta come un proiettile.

Madonna con il corsetto Jean Paul Gaultier nel 1990

Da dove arrivava l'ispirazione per una forma così audace? Jean-Paul Gaultier ha estremizzato una silhouette della lingerie anni Cinquanta, ma la sua musa non è stata Madonna, bensì…il suo orsacchiotto Nana. Da bambino infatti creò un reggiseno con coni di cartoncino, un'idea che poi è diventata centrale nel suo lavoro. Oggi sfoggia Chiara Ferragni rilancia l'iconica creazione in una versione crop top, glamour e contemporanea.