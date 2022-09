Belén Rodriguez a Venezia in bianco: i suoi look total white valgono oltre 5mila euro Belén Rodriguez è finalmente arrivata a Venezia, ieri sera ha partecipato a un evento di gala organizzato per i 150 anni di Shiseido, distinguendosi ancora una volta per bellezza e stile. La sua permanenza al Lido è stata contraddistinta solo da look total white e non sono mancati i dettagli griffati.

Alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia non manca proprio nessuno, dalle influencer come Paola Turani alle star del GF Vip come Sophie Codegoni, fino ad arrivare alle grandi dive internazionali come Tilda Swinton. La grande assente? Belén Rodriguez, che fino a qualche ora fa sembrava aver disertato l'evento a causa di alcuni impegni lavorativi. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate e, dopo che sia il compagno Stefano De Martino e la sorella Cecilia avevano calcato il red carpet nei giorni scorsi, anche lei è arrivata al Lido. Non ha partecipato a una prima ma a un evento di gala organizzato da Shiseido per il suo 150esimo anniversario e per l'occasione ha puntato solo su dei candidi look total white: ecco quanto costano abiti e accessori scelti dall'argentina.

Belén Rodriguez, l'arrivo in scafo con il look mannish

L'avevamo lasciata alle prese con le registrazioni di Tu Sì Que Vales con dei nuovi stivali a righe, ora ritroviamo Belén a Venezia con la sorella Cecilia per un esclusivo evento Shiseido. L'argentina ha documentando il suo arrivo al Lido con alcune Stories ma, piuttosto che immortalarsi a figura intera, ha mostrato alcuni dettagli di lusso del look da viaggio.

I mocassini Chanel di Belén

Per il giro in scafo ha puntato sul trend mannish con canotta a costine bianca, camicia oversize in tinta portata annodata intorno alla vita e dei pantaloni palazzo candidi a vita alta di Bottega Veneta (prezzo 850 euro). Niente tacchi, l'argentina ha preferito la comodità di un paio di mocassini Chanel con l'iconica fibbia decorata con la doppia C sulla patta frontale. Questi ultimi sono vintage ed è possibile trovarli solo usati sui siti di moda di lusso a 2.300 euro. Non è mancato il tocco scintillante con una collana di diamanti Damiani.

Il collier Damiani

Quanto costa l'abito bianco coi cristalli di Belén

Per la cena di gala che si è tenuta in serata Belén si è cambiata ma ancora una volta ha scelto un look total white. Di lei non c'è nessuna foto ufficiale in giro per il web, l'unica che è riuscita a immortalarla è stata la sorella Cecilia, che le ha dedicato una Stories mentre è alle prese con un balletto sensuale.

Belén in David Koma

Cosa ha indossato la showgirl? Un midi dress bianco firmato David Koma, un modello con la scollatura strapless e la gonna a tubo col maxi spacco laterale decorato con una fila di cristalli scintillanti. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 1.885 sterline, ovvero oltre 2.100 euro. Insomma, la Rodriguez riesce sempre a distinguersi per bellezza e sensualità, anche se questa volta la sua "rivale" di stile è stata la sorella Cecilia (splendida in un abito bustier di pizzo).