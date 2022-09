Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, red carpet di coppia a Venezia: in bianco e nero come due sposi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno sfilato sul red carpet del Festival di Venezia mano nella mano: lei in bianco e lui con lo smoking, con tanto di bacio a favore di camera!

A cura di Beatrice Manca

Terza serata di Festival del cinema di Venezia: questa sera è il turno di Bones and All, il film di Luca Guadagnino con protagonista Timothée Chalamet. Il red carpet è stato, come sempre, affollato di star: da Emma Chamberlain, rigorosa in bianco, a Chloe Sevigny. Sul tappeto rosso era presente anche Cecilia Rodriguez: venerdì pomeriggio è sbarcata a Venezia con minidress e stivali di pelle, mano nella mano con Ignazio Moser. Sul tappeto rosso i due sono apparsi più glamour e innamorati che mai, mentre si scambiavano teneri baci di fronte ai fotografi.

L'abito con maxispacco di Cecilia Rodriguez a Venezia

Lei in bianco, lui con lo smoking: Cecilia Rodriguez hanno sfilato insieme sul red carpet come una vera coppia di sposi. L'influencer ha optato per un abito lungo candido con un leggero drappeggio sulle spalle, a mo' di mantello, e uno spacco laterale. Il vestito firmato Zuhair Muhad fa parte della collezione Pre Fall 22: è caratterizzato da dettagli scintillanti e completato da sandali argentati con i listini.

Cecilia Rodriguez a Venezia in Zuhair Murad

L'influencer ha scelto un'acconciatura morbida e vaporosa e preziosi gioielli scintillanti. Ma a rubare davvero la scena è la chimica tra lei e Moser, che si sono scambiati teneri baci a favore di camera: che i look coordinati siano un'anticipazione delle nozze? Dopo le recenti voci di crisi l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato a Chi di essere pronto a creare una famiglia con Cecilia: il look candido è un indizio?