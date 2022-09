Cecilia Rodriguez arriva a Venezia con Ignazio Moser: abbina i camperos all’abito griffato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate dello show business: sono sbarcati a Venezia mano nella mano, glamour ed eleganti in attesa del red carpet.

A cura di Beatrice Manca

La terza giornata della Mostra del cinema di Venezia entra nel vivo: attori, registi e star di tutto il mondo stanno sbarcando in queste ore sul molo dell'Hotel Excelsior, prima di sfilare sul tappeto rosso. Tra questi c'è Cecilia Rodriguez, che torna a Venezia insieme al compagno Ignazio Moser. Il primo look? Un minidress colorato di lusso!

Cecilia Rodriguez abbina abito e cardigan

Per la sorella di Belén Rodriguez non è la prima volta al Festival di Venezia: non è affatto inusuale infatti che influencer e volti televisivi vengano invitati alle prime cinematografiche, specialmente in un grande evento come questo. In attesa del tappeto rosso, Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un primo look all'insegna del colore: ha indossato un minidress firmato Missoni, con l'iconico motivo a zig zag, coordinato con un cardigan leggero a maniche lunghe. Per completare il look ha sfoggiato una minibag in pelle, abbinata agli stivali Jimmy Choo: una rivisitazione glamour dei classici camperos con il tacco a spillo!

Cecilia Rodriguez in Missoni e stivali Jimmy Choo

Ignazio Moser a Venezia in doppiopetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie più amate dello show business e condividono la passione per la moda e per il lusso. Moser ha accompagnato Cecilia a Venezia: i due sono sbarcati mano nella mano, sorridenti e radiosi dietro gli occhiali da sole. Moser ha optato per una giacca a doppiopetto color crema, abbinata a pantaloni bianchi e a una semplice t-shirt candida. Il look, firmato dal brand L.B.M.1911, era completato da un paio di mocassini in pelle intrecciata con la nappa, da vero dandy. Come ci stupiranno questa sera sul red carpet?

