Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez per il primo anniversario di matrimonio con Ignazio Moser

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono conosciuti sotto i riflettori durante l'edizione del 2017 del Grande Fratello e da allora non si sono mai più lasciati. Lei all'epoca era fidanzata con Francesco Monte ma, travolta dall'amore per il ciclista, decise di lasciarlo e di dare il via a quella nuova relazione in diretta tv. Il resto è storia: i due sono sempre apparsi unitissimi e affiatati, tanto da aver deciso di sposarsi lo scorso anno. Oggi, mentre aspettano la figlia Clara Isabel, hanno festeggiato il primo anniversario di matrimonio: ecco cosa hanno organizzato per l'occasione.

Come hanno festeggiato l'anniversario di nozze Cecilia e Ignazio

Il primo anniversario di matrimonio è sempre un evento importante per una coppia di novelli sposi ma per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra essere ancora più speciale: a un anno dal fatidico sì aspettano la loro prima figlia, la piccola Clara Isabel. La gravidanza dell'influencer non ha impedito ai due di festeggiare in gran stile, anzi, hanno approfittato del weekend per tornare in Toscana, per la precisione a Villa Medicea La Ferdinanda ad Artimino, la splendida location in cui il 29 giugno 2024 era andata in scena la spettacolare cerimonia di nozze. Questa volta, però, non c'erano invitati e fuochi d'artificio, Cecilia e Ignazio si sono goduti una vacanza "in solitaria", cenando romanticamente di fronte a una meravigliosa vista delle colline toscane.

Cecilia Rodriguez in Mar De Margaritas

Il look da anniversario nasconde un omaggio a Belén

Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez per il primo anniversario di nozze con Ignazio Moser? Nonostante i presunti screzi con Belén, ha pensato bene di renderle omaggio puntando sul suo brand di abiti Mar De Margaritas.

Mar De Margaritas

Ha esaltato il pancione sempre più evidente con un maxi dress dalla silhouette fasciante, un modello con le maniche corte a palloncino, lo spacco laterale e dei bottoncini in stile corsetto sul fianco, la sua particolarità? È a fondo rosa ma ricoperto di margherite colorate. Per completare il tutto Cecilia ha scelto una borsetta di paglia, l'accessorio must dell'estate per eccellenza. In quante prenderanno ispirazione da lei per i look da anniversario?