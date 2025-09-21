Cosa ha indossato Cecilia Rodriguez al compleanno di Belén e la dedica per la sorella nel vestito a fiori

Cecilia Rodriguez mette fine ai rumors su un possibile allontanamento dalla sorella partecipando al compleanno di Belén Rodriguez. Ecco cosa ha indossato per l’occasione speciale e perché l’abito è un tributo per sua sorella.

Il 20 settembre 2025 Belén Rodriguez ha compiuto 41 anni, per il compleanno ha organizzato un pranzo intimo in famiglia in un celebre ristorante di Milano. Dato che da diverso tempo continuano i rumors su un possibile allontanamento di Belén Rodriguez dalla sorella Cecilia, in pochi si aspettavano che al compleanno ci fosse anche quest'ultima. In realtà negli scatti realizzati durante il pranzo di famiglia c'era anche Cecilia, mentre era assente il compagno Ignazio Moser. La più piccola delle Rodriguez per l'occasione ha sfoggiato un romantico abito rosa che metteva in evidenza il pancione e che nascondeva un tributo alla sorella Belén.

Il look di Cecilia Rodriguez per il compleanno della sorella Belén

Il look di Cecilia Rodriguez per il compleanno della sorella

Cecilia Rodriguez ha voluto celebrare la sorella indossando per il suo compleanno un abito firmato Mar De Margaristas, il brand di abbigliamento di Belén, celebre per le collezioni fatte di capi dal sapore boho chic, con romantiche fantasie floreali, ruche e dettagli vezzosi. Anche l'abito di Cecilia ha tutti questi elementi. Il modello si chiama Kristel, costa 130 euro ed è realizzato in viscosa rosa pastello, decorata da una fantasia floreale astratta sui toni del pesca, del giallo e del celeste.

La tavolata di famiglia per il compleanno di Belén Rodriguez

L'abito longuette, con girocollo e spalle coperte da ruche, è impreziosito sul davanti con drappeggi nel tessuto, bottoncini rivestiti in tessuto tono su tono e con un maxi spacco laterale. Cecilia Rodriguez completa il look abbinando una mini bag in paglia con manici e profili in pelle color crema e con orecchini a cerchietto in oro. I capelli sono raccolti in una mezza coda naturale e lasciano l'hairstyle morbido e molto naturale.

