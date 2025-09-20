Belén Rodriguez festeggia il compleanno con la sorella Cecilia: assente Ignazio, sarebbero ancora lontani

Belén Rodriguez ha compiuto 41 anni e ha festeggiato circondata dalla famiglia. Al suo fianco c’erano i figli Luna Marì e Santiago, i genitori Gustavo e Veronica e i fratelli Cecilia e Jeremias. Assente, invece, Ignazio Moser, impegnato in un evento in Emilia Romagna. Secondo diverse indiscrezioni, il rapporto tra l’ex ciclista e la showgirl resterebbe ancora in una fase delicata.

Belén Rodriguez ha compiuto 41 anni e ha voluto celebrare il traguardo circondata dai suoi affetti più cari. A soffiare insieme a lei sulle candeline c’erano i figli Santiago e Luna Marì, i genitori Gustavo e Veronica e i fratelli Jeremias e Cecilia. Le foto condivise sui social mostrano la famiglia sorridente riunita intorno alla torta della showgirl. Un dettaglio, però, non è passato inosservato: l’assenza di Ignazio Moser. Il marito di Cecilia non ha preso parte alla festa. Secondo indiscrezioni, il rapporto tra i due cognati non avrebbe ancora superato la fase più delicata.

Ignazio Moser è in Emilia Romagna per un evento

Mentre Belén festeggiava a Milano, Moser si trovava in Emilia Romagna per prendere parte a un evento sportivo, come mostrano le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Un evento che l'uomo ha deciso di non rinviare a dispetto della festa di compleanno della showgirl. Né lui, né Cecilia, né tantomeno Belén hanno mai confermato o smentito le voci secondo le quali la rottura tra le due sorelle sarebbe stata causata proprio da un episodio legato all’ex ciclista. È un fatto, però, che per un periodo Belén e Ignazio avessero smesso di seguirsi su Instagram e che da allora non siano più stati visti insieme.

La pace tra Belén e Cecilia

Belén e Cecilia, rimaste lontane per mesi, si sono riavvicinate solo di recente. Entrambe hanno riconosciuto che il loro rapporto aveva attraversato un momento difficile, ma hanno ridimensionato i fatti, definendoli una “lite tra sorelle” come le tantissime altre che l’avevano preceduta. Un conflitto che accomuna milioni di coppie di sorelle nel mondo e che col tempo è rientrato. Il compleanno di Belén ha così segnato la prima vera reunion familiare, mostrata apertamente sui social.