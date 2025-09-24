Perché Ignazio Moser non ha partecipato al compleanno di Belen Rodriguez, i motivi dell’assenza al pranzo

Perché Ignazio Moser non ha partecipato al pranzo di compleanno di Belen Rodriguez? Di recente la conduttrice ha compiuto 41 anni e per l’occasione ha riunito la famiglia, i genitori, figli Luna Marì e Santiagio, la sorella Cecilia e il fratello Jeremias. Ecco perché il cognato era assente.

Belen Rodriguez ha di recente festeggiato i suoi 41 anni insieme a tutta la famiglia. Come mostrano gli scatti condivisi sui social, la conduttrice ha organizzato un pranzo con i genitori Gustavo e Veronica, i figlia Santiago e Luna Marì, il fratello Jeremias e la sorella Cecilia. Quest'ultima ha raccontato che i rapporti tra loro sono tornati sereni e si sono lasciati alle spalle ogni tensione. L'assenza del cognato Ignazio Moser non è però passata inosservata: come mai il marito della minore della sorelle Rodriguez non ha partecipato al pranzo? Ecco svelato il motivo.

Il motivo dell'assegna di Ignazio Moser al compleanno di Belen Rodriguez

Come ha spiegato il settimanale Chi, l'assenza di Ignazio Moser alla cena di famiglia per il compleanno di Belen non avrebbe nulla a che vedere con il recente allontanamento tra le due sorelle Rodriguez. Inizialmente si vociferava che le due avessero preso le distanze a causa del cognato, perché Belen avrebbe scoperto un presunto tradimento da parte di lui. "L'assenza di Ignazio a questo compleanno non è un indizio. Perché, come vediamo, si trattava di un pranzo in famiglia", fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nessuna ragione nascosta, quindi, dietro alla non partecipazione di Moser, ma solamente un "pranzo in famiglia" tra Rodriguez. In più, proprio nella stessa giornata, Ignazio aveva pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritraeva in Emilia Romagna mentre partecipava a un evento.

I rapporti con la moglie Cecilia, presto futura mamma della piccola Clara Isabel, sarebbero sereni: "Ci sono stati momenti difficili anche all'interno della coppia. Ma oggi stanno per vivere una gioia che li unirà per sempre". Quanto a Belen: "Ignazio ha sempre avvertito la figura importante di Belen. Che non è diplomatica, anzi, è molto diretta. Ma, alla fine, Belen e Moser hanno in comune l'amore per Cecilia".

La vicinanza ritrovata tra Belen e la sorella Cecilia

Ospite di Verissimo a inizio settembre, Cecilia Rodriguez aveva fatto chiarezza una volta per tutte sul rapporto con Belen. Negli ultimi mesi gossip e indiscrezioni parlavano di un allontanamento tra sorelle, proprio durante la gravidanza della prima. In realtà, ha precisato la futura mamma, tra loro non c'è stata distanza: “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”. Un litigio effettivamente c'è stato ma "niente di grave" e sarebbe già superato.

Cecilia Rodriguez ha rivelato che Belen le è stata accanto durante i mesi della gravidanza, anche se non ci sono testimonianze pubbliche della loro vicinanza. "Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello", ha infatti raccontato. Tra loro, quindi, i rapporti sono oggi sereni nonostante non si mostrino spesso insieme sui social.