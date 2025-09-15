Cecilia Rodriguez parla pubblicamente della lite con Belen: come ha reagito la sorella e i loro rapporti oggi

Ospite di Verissimo, Cecilia Rodriguez ha parlato per la prima volta del rapporto con la sorella Belen e della lite avvenuta tra loro. “Niente di grave, siamo diverse caratterialmente”, ha raccontato. Ecco come ha reagito la conduttrice all’intervista e in che rapporti sono oggi.

Cecilia Rodriguez ha parlato per la prima volta pubblicamente della lite con la sorella Belen. "Non è successo niente di grave, siamo molto diverse caratterialmente", ha spiegato ospite di Verissimo, dopo mesi in cui le voci sul loro allontanamento sono diventate sempre più insistenti. Ma come ha reagito la conduttrice? Ecco quale è stata la sua reazione dopo l'intervista della sorella.

Come ha reagito Belen Rodriguez all'intervista della sorella Cecilia

Nello studio di Silvia Toffanin, Cecilia Rodriguez ha parlato dell'imminente parto e ha anche fatto chiarezza sul rapporto con Belen. Negli ultimi mesi gossip e indiscrezioni parlavano di un allontanamento tra sorelle, proprio durante la gravidanza della prima. In realtà, ha precisato la futura mamma, tra loro non c'è stata distanza: “Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina”. Un litigio effettivamente c'è stato ma "niente di grave" e sarebbe già superato. Dopo aver visto il video di Cecilia, Belen ha reagito mettendo un like al post di Verissimo che riportava le sue parole. Un segnale di accordo tra le sue sorelle e di una pace ritrovata.

In che rapporti sono ora Belen e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha rivelato che Belen le è stata accanto durante i mesi della gravidanza, anche se non ci sono testimonianze pubbliche della loro vicinanza. "Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello", ha infatti raccontato. Tra loro, quindi, i rapporti sarebbero sereni nonostante non si mostrino insieme sui social da diverso tempo. In più, di recente, Belen ha pubblicato tra le sue stories un video in cui mostrava la sua preparazione per "una cena con i fratelli", quindi sia Cecilia che Jeremias, rafforzando l'idea di serenità tra loro a poche settimane dalla nascita della piccola Isabel.