Belen Rodriguez vicina alla sorella Cecilia a pochi giorni dal parto, l’aria di crisi è ormai lontana

Si è tanto parlato in questi mesi estivi di un presunto allontanamento delle sorelle Rodriguez, a seguito di un sempre più frequente assenza dell'una nei contenuti social dell'altra, quando spesso, invece, erano solite riprendersi anche nei momenti della quotidianità. Eppure, a distanza di pochi giorni dalla data prevista per il parto di Cecilia, le due sono tornate insieme, come si evince dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui da brava sorella maggiore, Belen si reca a casa della più piccola per cena, insieme al figlio Santiago.

Belen Rodriguez a casa di Cecilia

Foto di ordinaria amministrazione: Belen che bussa al citofono, circondata dal figlio e alcuni amici coetanei, in attesa che Cecilia le apra il portone, poco dopo arriva la consegna a domicilio, pizze e altre pietanze da condividere. L'ipotetica crisi di cui si è parlato, quindi, sembra essere più che lontana, tra le due sorelle è tornato il sereno, qualora ci sia mai stata maretta, d'altra parte lo aveva detto anche Belen intervistata proprio dal settimanale: "Non c'è nessun problema tra di noi, nella vita abbiamo litigato almeno 5mila volte, e la vita lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre". Felice di diventare zia, la showgirl ha poi precisato in merito alle voci di un allontanamento con la sorella: "Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti".

Anche Cecilia, d'altra parte, nel salotto di Silvia Toffanin ha espresso un parere similare, a dimostrazione del fatto che il loro legame è sempre stato solido e saldo: "Mi ha accompagnata nel mio percorso in cui non riuscivo a rimanere incinta" ha spiegato, ricordando un momento difficile e accompagnato da una certa sofferenza. Interrogata anche lei dalla conduttrice, su come stessero andando le cose con i suoi familiari, soprattutto dopo le ultime indiscrezioni, ha prontamente risposto:

