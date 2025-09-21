Dove ha festeggiato il compleanno Belén Rodriguez: il pranzo in famiglia e il look lingerie

Per il 41esimo compleanno Belén Rodriguez non ha organizzato un maxy party ma ha scelto di festeggiare con la famiglia (era presente anche la sorella Cecilia Rodriguez) in un noto ristorante di Milano. Ecco dove ha spento le candeline, cosa ha indossato per l’occasione e le foto della giornata.

Il 20 settembre Belén Rodriguez ha compiuto 41 anni e ha scelto di festeggiare il compleanno con un pranzo in famiglia. Nessuno mega party e nessun maxi evento, per il giorno speciale la conduttrice tv ha preferito un momento intimo a cui hanno partecipato solo i parenti più stretti. Al pranzo di compleanno Rodriguez era infatti seduta al fianco dei due figli, Santiago e Luna Marì, ed ha invitato solo i genitori e i fratelli Cecilia e Jeremias, assente invece Ignazio Moser compagno di Cecilia. La presenza di quest'ultima ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan dopo le voci di un litigio tra le due.

La tavolata di famiglia per il compleanno di Belén Rodriguez

Il ristorante scelto per il compleanno

Per organizzare il pranzo del suo compleanno Belén Rodriguez ha scelto un famoso ristorante di Milano, il Garghet, luogo iconico dove è possibile assaggiare i piatti tipici della cucina lombarda in un'atmosfera molto particolare, circondati da un arredamento country chic. Il grande ristorante si trova poco fuori Milano, è immerso nel verde e circondato da un grande giardino con tavoli esterni.

Una delle sale del ristorante Garghet di Milano

L'arredamento mescola dettagli country con com i lampadari in vichy ad elementi british come gli arredi in tartan, le sedie in legno e le lampade sparpagliate per le varie stanze del ristorante. A Milano questo è il luogo più richiesto durante il periodo natalizio dove spesso si svolgono cene pre festive ed eventi legati al Natale.

Il piatto scelto da Belén Rodriguez per il pranzo di compleanno

Nel ristorante si mangiano i piatti tipici della tradizione, dal risotto alla cotoletta, dal vitello tonnato ai mondeghili (le polpette milanesi fatte con carne e poi fritte). A conclusione del pranzo al Garghet Belén Rodriguez ha spento le candeline su una torta al cioccolato con la scritta Feliz compleanos e decorata da fiorellini colorati.

La torta di compleanno

Cosa ha indossato Belén Rodriguez per il suo compelanno

Per il pranzo al ristorante Garghet, Rodriguez ha scelto un look semplice ma ricercato, creato seguendo uno dei trend più cool del momento, che prevede l'utilizzo di capi e abiti che sembrano lingerie. Rodriguez nelle foto scattate al compleanno appare con un top nero in seta, con profili in pizzo tono su tono applicati sulla scollatura, e bretelline sottili. Il top potrebbe far parte di un completo o di una slipdress longuette, ovvero di un abito sottoveste, modello must dell'autunno 2025 che ha spopolato sulle passerelle.

Belén Rodriguez al pranzo di compleanno con i figli

Per completare il look di compleanno la conduttrice televisiva sceglie un hairlook essenziale con capelli sciolti e fila centrale, mentre al polso spunta l'orologio d'oro e il bracciale Love in oro giallo di Cartier, due pezzi che indossa sempre e da cui non si separa mail.