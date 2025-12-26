Il Natale basic di Belén Rodriguez con maglione e jeans, prima di volare via in tuta per Capodanno

Addio paillettes e abiti da sera rossi, per trascorrere il Natale in famiglia Belén Rodriguez sceglie alcuni look essenziali e basic, per poi indossare tuta e sneakers e volare verso la meta scelta per il Capodanno.

Belén Rodriguez ha festeggiato il Natale con la famiglia a casa della sorella Cecilia, dove erano presenti tutti i componenti della famiglia Rodriguez, oltre ai figli di Belén, Santiago e Luna Marie, al marito e alla figlia di Cecilia, Ignazio Moser e Clara Isabel, e all’amica Patrizia Griffini. La tavola allestita per la vigilia era imbandita con decori tartan, mentre gli invitati alla cena hanno scelto tutti un look informale e comodo.

Il look di Belén Rodriguez per il pranzo di Natale

Belén Rodriguez ha lasciato nell’armadio i lunghi abiti scuri con cui solitamente la vediamo sul palcoscenico, per sfoggiare a Natale un stile basic ed essenziale, composto con capi dai colori scuri, maglioncini e jeans. Addio dunque agli sfarzi e alle paillettes, banditi per i look anche il rosso e le fantasie tartan: la conduttrice televisiva sceglie tonalità di grigio e linee minimal per il cenone della vigilia e per il pranzo di Natale, per poi indossare tuta e sneakers e volare in aereo verso la metà scelta per trascorrere il Capodanno.

La sera della vigilia Rodriguez sceglie la semplicità di un abito nero estremamente minimal dalla gonna corta, che mima le forme di un classico tailleur con blazer. Il mini dress ha spalline pronunciate, scollo a V incrociato, maniche corte e tasche laterali con patta. Il look è illuminato con un collier d'oro che spunta al collo e con un orologio gold al polso. I capelli sono lisci, sciolti sulle spalle e pettinati con una fila centrale.

Cardigan e jeans per il pranzo di Natale

Per il pranzo di Natale, ancora organizzato a casa di Cecilia, la conduttrice televisiva sceglie un outfit più informale e casual rispetto a quello della sera precedente. Qui la comodità è il focus principale, dunque Rodriguez punta su capi caldi e pratici, senza però rinunciare a un tocco trendy e soprattutto a un paio di tacchi alti.

Protagonista del look è il maglione in lana grigio antracite, un semi cardigan aderente dallo scollo a V, con bottoncini frontali, che Rodriguez indossa all'interno del jeans bootcut dalla trama a righe impressa sul tessuto in denim. A sottolineare il punto vita alta una cintura in cuoio color testa di moro, che richiama il colore degli stivali. Dai jeans spuntano infatti un paio di boots molto particolari, un modello di Zara in eco pelle brown che costa 79,95 euro, dalla punta stretta e lunga e dal tacco sottile, impreziositi con una grossa fibbia laterale color bronzo. Il look di Natale basic e casual è completato solo con una collana d'oro al collo e con un hairstyle dai capelli raccolti in una coda alta

In tuta per il viaggio in aereo verso la meta di Capodanno

Dopo i momenti trascorsi in famiglia Belén Rodriguez ha preparato le valigie per volare lontano da Milano e raggiungere una location, al momento ancora sconosciuta, per trascorrere il Capodanno insieme all'amica Patrizia. Per il travel look Rodriguez dice addio agli abiti corti e ai tacchi alti per sfoggiare un caldo pullover grigio, una tuta Adidas e comode sneakers griffate New Balance.

Come si diceva la meta del viaggio è ancora sconosciuta, ma a giudicare dai cappelli in paglia che spuntano in un selfie allo specchio scattato in aeroporto dalla conduttrice sembra proprio che il viaggio sia verso un luogo caldo, probabilmente al mare.