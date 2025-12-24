Belén Rodriguez torna in tv per la Cena di Natale: cosa ha indossato per l’evento con Antonella Clerici

Belén Rodriguez è tornata in tv per la “Cena di Natale”, la serata-evento di Rai 1 condotta da Antonella Clerici. Cosa ha indossato per un’occasione tanto speciale?

Ieri su Rai 1 è andato in onda Cena di Natale – La festa della cucina italiana, una serata evento organizzata sia per festeggiare il Natale in anticipo che per rendere omaggio all'importante traguardo raggiunto dal nostro paese, la cui cucina è stata riconosciuta tra i patrimoni culturali immateriali dell'umanità dell'UNESCO. A presentare lo show non poteva che essere Antonella Clerici, che è stata lieta di accogliere in studio chef famosi, star dello spettacolo e volti noti del mondo della musica. Tra loro c'era anche Belén Rodriguez, tornata in tv in forma smagliante a poche settimane dagli attacchi di panico che avevano rovinato l'intervista. Cosa ha indossato per questa occasione speciale?

Chi ha firmato l'abito nero con i cristalli di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è tornata in tv per la "Cena di Natale" di Antonella Clerici e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Ha puntato sull'eleganza senza tempo del nero ma declinando la nuance in un modo tutt'altro che banale.

Belén Rodriguez in Nissa

Ha infatti indossato un lungo abito di velluto firmato Nissa, un modello a tubino che ha esaltato la silhouette con sensualità: ha la scollatura strapless e un profondo spacco laterale decorato con una fila di cristalli (prezzo 719 euro). Niente collant, ha tenuto le gambe nude, esaltandole con gli immancabili tacchi a spillo. Ha poi aggiunto un tocco sparkling con collana e orecchini di diamanti, lasciandoli bene in vista con un'acconciatura raccolta portata con la fila centrale.

Abito Nissa

Belén Rodriguez rivela le sue doti canore

Se nelle scorse settimane Belén Rodriguez era stata coinvolta in numerose polemiche, ora Belén è riuscita a mettere tutti a tacere. Non si è limitata, però, solo a sfilare sul palco, ha anche mostrato le sue doti canore duettando con Gianni Morandi e con Nek sulle note di alcune canzoni tipicamente natalizie.

Belén e Gianni Morandi

È, inoltre, diventata protagonista di un divertente siparietto con Antonino Cannaviacciuolo, che non ha potuto fare a meno di "distrarsi" di fronte al suo fascino. Belén ha poi concluso l'ospitata raccontando del suo Natale in Argentina, paragonato al sud Italia per il suo brio e la sua leggerezza: "Siamo in tanti e balliamo fino alla mattina per poi buttarci in piscina e c’è sempre qualcuno vestito da Babbo Natale".