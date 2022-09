Cecilia Rodriguez scintillante sul red carpet di Venezia: sfila vestita di cristalli Cecilia Rodriguez ha concluso l’esperienza al Festival di Venezia con un red carpet scintillante: ha sfilato con un abito ricoperto di cristalli.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Georges Hobeika

"Blonde" era uno dei film più attesi al Festival del Cinema di Venezia. Per l'occasione, non poteva mancare al lido l'attrice protagonista, che ha vestito i panni di Marilyn Monroe: Ana de Armas ha sfilato sul red carpet, la sera della premier, in un incantevole abito rosa. Con lei c'era il resto del cast e come sempre, non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo e influencer, giunti su invito dei brand sponsor. Alla kermesse è tornata anche quest'anno Cecilia Rodriguez, la quale aveva partecipato sia nel 2021 che nel 2020.

Cecilia Rodriguez, tris di eventi a Venezia

Il primo red carpet di Cecilia Rodriguez a Venezia, è stato di coppia, in occasione della premiere di "Bones and All" il film di Luca Guadagnino con protagonista Timothée Chalamet. Ha sfilato assieme al fidanzato Ignazio Moser: look total white per lei e smoking per lui, con tanto di bacio finale sul tappeto rosso.

Poi è stata la volta di una serata di gala organizzata da Shiseido a cui ha preso parte da sola, ammaliando i presenti con un abito bustier dal maxi spacco e dando un tocco prezioso al tutto grazie a scintillanti gioielli di diamanti. La modella è nuovamente tornata al Festival del Cinema in occasione della premiere di "Blonde", dove ha scelto un look di cristalli.

Cecilia Rodriguez illumina il red carpet

"Tutto fantastico è stato, torno a casa col cuore pieno di emozioni": felice e soddisfatta, Cecilia Rodriguez ha salutato definitivamente Venezia, dopo aver preso parte a tre eventi importanti in questi giorni. Ha chiuso davvero in bellezza la sua presenza alla prestigiosa kermesse cinematografica, conquistando il red carpet con un look glamour in perfetto stile Rodriguez. Ha scelto una creazione di Georges Hobeika, stilista libanese d'alta moda che ha vestito diverse celebrities di questa edizione.

A lui si è affidata per esempio Giulia Salemi, che ha scelto sia per il giorno che per la sera dei look impreziositi da piume, alternando il total black e colori pastello più tenui e delicati, con accessori di lusso. L'abito di Cecilia Rodriguez è una creazione ricoperta interamente di micro cristalli celesti, con ampie maniche a pipistrello, maxi spacco e dettagli cut out sul décolleté. L'influencer, che ha optato per capelli lisci sciolti e make-up minimal, ha completato l'outfit con sandali color argento Casadei e gioielli Messika: orecchini Snake Dance, doppio anello Rockefeller e anello Love Knot 2. Decisamente scintillante!