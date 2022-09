Giulia Salemi saluta Venezia: la borsa di cristalli a forma di rossetto costa oltre 5000 euro Per Giulia Salemi è stata la quarta volta a Venezia. Ha salutato la kermesse in abito di piume con un’originale borsa di lusso a forma di rossetto gigante.

A cura di Giusy Dente

Giulia Salemi in Georges Hobeika

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partecipare alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è un'esperienza magica e sfilare su quei red carpet per molti è un vero e proprio sogno che si realizza. Le ultime edizioni della kermesse hanno notevolmente ampliato la propria platea, allargando gli inviti non solo ad attori e registi. Sempre più spesso a presenziare sono tiktokers, influencer, modelle, volti noti del mondo dei social, dello sport, della tv. Quest'anno per esempio, si sono visti tra gli altri Camihawke, Beatrice Valli, Khaby Lame, Paola Turani, Tommaso Zorzi, Federica Pellegrini, Elodie: la loro partecipazione all'evento è un'operazione di marketing, perché arrivano in laguna su invito dei brand sponsor della kermesse. Tra loro, anche Giulia Salemi: quarta volta a Venezia per lei.

Giulia Salemi torna a Venezia

"Grazie mille per il sostegno, è stato il red carpet che sognavo, sono veramente felice": è il commento di Giulia Salemi terminata l'esperienza veneziana. Il Festival regala sempre emozioni fortissime ed è sempre come la prima volta. Nel suo caso, il debutto risale a diversi anni fa ed è stato anche un esordio piuttosto criticato: era il 2016 e per giorni si parlò del suo look particolarmente audace e "scandaloso". È poi tornata alla kermesse nel 2017 e nel 2019, dunque per lei quest'anno è stata la quarta volta, la prima post pandemia.

Giulia Salemi in Georges Hobeika

Ha scelto di affidarsi in due occasioni allo stilista libanese d'alta moda Georges Hobeika. L'abito in colori pastello sfoggiato sul red carpet del film Don't Worry Darling ha conquistato tutti: monospalla, con gonna trasparente e maxi spacco, impreziosito da piume e applicazioni scintillanti. Decisamente diverso l'outfit serale. Prima di dare addio a Venezia ha partecipato a un evento con un look glamour in total black, nuovamente firmato Georges Hobeika: vestito ancora monospalla, con cut out sul busto e gonna tempestata di piume.

in foto;: borsa Judith Leiber

Ha completato il look con un accessorio decisamente originale: una borsa Judith Leiber a forma di rossetto. La Maison di lusso è specializzata in creazioni amatissime dalle celebrities, caratterizzate da forme uniche: pallina da tennis, bicchiere di pop-corn, muffin, mongolfiera, animali di ogni tipo. Quella della Salemi, per esempio, è la pochette Lipstick Pinkie, una borsa a mano interamente ricoperta di cristalli, fatta in metallo color argento con dettaglio colorato che riproduce la tinta per le labbra.

Costa oltre 5000 euro sul sito ufficiale. La modella ha raccontato nelle instagram Stories un aneddoto, in riferimento proprio alla preziosa clutch gioiello: "L'ha usata Kylie Jenner due settimane fa per il lancio della sua collezione".