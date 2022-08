Perché modelle e influencer sfilano sul red carpet di Venezia: come partecipare all’evento Sul tappeto rosso di Venezia 79 vedremo star del cinema ma anche Tiktokers e influencer: ecco come si fa a partecipare al Festival per il grande pubblico e per i vip.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si alza il sipario sulla nuova Mostra del cinema di Venezia: questa sera, mercoledì 31 agosto 2022, inizia la 79esima edizione del Festival della laguna. La cerimonia di inaugurazione sarà condotta da Rocío Muñoz Morales, arrivata in laguna con il basco in testa, e vedrà protagoniste due dive: Julianne Moore, presidente di giuria in jeans, e Catherine Deneuve, che riceve il Leone d'oro alla carriera. Il concorso vero e proprio si aprirà con il film White Noise. Sul red carpet, come ogni anno, ci saranno tutte le più famose star internazionali: non solo attori e registi, ma modelle, influencer e volti social. La domanda sorge spontanea: cosa c'entrano le star di Instagram e TikTok con il cinema? Come fanno a essere invitate alle prime dei film? Ma soprattutto: come si fa a partecipare al Festival senza invito?

Perché influencer e modelle vengono invitate a Venezia

Il red carpet è un momento fondamentale del Festival di Venezia: le attrici si sfidano a colpi di stile con look sofisticati e di tendenza, rafforzando il sodalizio con i grandi marchi della moda. Il red carpet non è più il semplice momento di arrivo in sala per la prima del film, è praticamente un evento a sé stante e, negli anni, è diventato un'ottima vetrina pubblicitaria. Le influencer quindi non vengono invitate a Venezia perché legate ai film presentati, ma perché "ospiti" dei brand che partecipano come sponsor. Una raffinata operazione di marketing: al Festival del cinema lavorano moltissimi marchi della bellezza e della moda, come L'Oreal e Kerastase, che cura gli hair look delle star, fino agli sponsor, da Armani Beauty a Cartier. Ogni marchio invita poi le sue testimonial, le clienti e le ambassador che lo rappresentano sfruttando la visibilità della kermesse per coltivare la propria strategia di marketing.

Come partecipare al Festival

A questo punto potrete chiedervi come si fa a partecipare al Festival senza essere invitati alle prime o essere ospiti dei brand. Per il grande pubblico, in realtà, la strada è molto semplice: si entra acquistando un biglietto. Sul sito ufficiale della Biennale si trovano diverse tipologie di abbonamenti e ingressi singoli, i cui prezzi variano a seconda della sala e dell'orario. Si parte da 15 euro per una singola proiezione fino ai 1600 per l'abbonamento a tutto il festival dalla galleria della Sala Grande. Alcune categorie – come i giornalisti e gli studenti universitari – possono richiedere un accredito. Certo, in questo caso non si sfila sul tappeto rosso, ma non è difficile avvistare qualche star internazionale una volta entrati!