Julianne Moore arriva al Festival di Venezia in jeans e borsone da viaggio (che costa 2mila euro) L’attrice Julianne Moore è la presidente di giuria al Festival di Venezia: l’arrivo al Lido è casual ma con dettagli di lusso.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Venezia alza il sipario: mercoledì 31 agosto la mostra cinematografica inaugura la sua 79esima edizione. A condurre la cerimonia di apertura sarà la modella e attrice spagnola Rocío Muñoz Morales, che ieri ha fatto il tradizionale bagno in laguna con un abito verdeacqua. Tra le dive protagoniste della serata c'è sicuramente Julianne Moore, attrice premio Oscar quest'anno nel ruolo di presidente della giuria. L'arrivo al Lido è casual: jeans e borsone, da vera globetrotter!

Julianne Moore, presidente di giuria in jeans e t-shirt

Il Festival del cinema di Venezia è una vera e propria passerella di stile, ma non c'è solo il red carpet: ogni momento della giornata, dall'arrivo alla conferenza stampa, fino alle prime, vuole un dress code specifico. Lo sbarco è il momento più casual e Julianne Moore ha colto l'occasione per un look "Laguna-chic" con un blazer blu e una t-shirt bianca, un abbinamento "marittimo" senza tempo.

Julienne Moore arriva a Venezia in total look Gucci

L'attrice di Still Alice sfoggia il perfetto look da viaggio: comodi jeans, mocassini e borsone da viaggio. Semplicità, però, non significa rinunciare allo stile: l'outfit di Julianne Moore è impeccabile in ogni dettaglio, dagli occhiali da sole al blazer doppiopetto con bottoni dorati (che vale 1.980 euro). L'attrice è vestita Gucci dalla testa ai piedi e sfoggia non una, ma due borse del brand italiano: una tracolla colorata e un borsone da viaggio logato, in vendita sul sito al prezzo di 1.750 euro.

Il borsone di Julianne Moore è firmato Gucci

Julianne Moore con il tailleur total white

Per il primo photocall insieme al resto della giuria l'attrice ha cambiato decisamente stile e ha sfoggiato un tailleur pantalone doppiopetto avorio, con bottoni satinati e scarpe coordinate ton sur ton. Ancora una volta il look è firmato Celine: anche la presidente di giuria segue il trend dei look total white, la tendenza più chic dell'autunno 2022. Come ci stupirà alla cerimonia di inaugurazione?