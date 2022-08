Rocìo Muñoz Morales come una fata a Venezia 79: il tradizionale bagno al Lido in gonna e pantaloni

Rocìo Muñoz Morales come una fata a Venezia 79: il tradizionale bagno al Lido in gonna e pantaloni Rocío Muñoz Morales è la madrina del Festival di Venezia 2022 e, come da tradizione, ha dato il via all’evento con il bagno tra le acque del Lido. Per l’occasione si è trasformata in una fata con un etero abito di tulle in bianco e verde acqua.

La Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sta per partire: questa sera ci sarà la serata inaugurale della 79esima edizione e le star attese sul red carpet sono già moltissime. Tra le prime arrivate al Lido non poteva che esserci Rocío Muñoz Morales, madrina dell'evento, distintasi per bellezza e stile fin dalla sua prima apparizione pubblica. Dopo aver sfoggiato tutina e basco coordinato nel pomeriggio, l'attrice ha poi optato per qualcosa di più etereo per il tradizionale bagno sulla spiaggia dell'Hotel Excelsior. Sorriso smagliante, piedi nudi, sguardo profondo e outfit fatato che ha messo in risalto la sua innata eleganza: ecco chi ha firmato il suo abito bianco e verde acqua.

Rocío Muñoz Morales, il look bianco e verde acqua

Anche la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è stata aperta dal tradizionale bagno al Lido della madrina. Rocío Muñoz Morales per l'occasione si è trasformata in una vera e propria fata con un etero look che, mixando il bianco, l'azzurro e il verde acqua, ha rievocato i riflessi delle onde. L'attrice si è affidata ancora una volta all'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, lo stesso che aveva firmato l'outfit black&white per l'arrivo in Laguna.

Rocìo Morales in Giorgio Armani

Questa volta, però, lo stilista ha scelto per la diva qualcosa di più leggero e delicato: un abito in organza della collezione Primavera/Estate 2022, un modello decorato all-over con una stampa d'ispirazione geometrica, con pantaloni e gonna di tulle e bustier contraddistinto da scollo a V e due fiocchetti sulle spalle. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.900 euro.

Giorgio Armani, collezione P/E 2022

Le ballerine in macramé di Rocío Muñoz Morales

A completare l'outfit fatato non potevano mancare gli accessori in tinta, gli stessi che Giorgio Armani aveva fatto sfilare in passerella durante lo show P/E 2022: una maxi cintura con la fibbia in resina che riprende gli stessi colori dell'abito e un paio di sling-back in macramé con tacco basso e lacci intorno alla caviglia (prezzo 890 euro). I gioielli in oro bianco e diamanti scintillanti, dagli orecchini pendenti agli anelli, sono tutti firmati Cartier. Rocìo non ha esitato a togliere le scarpe non appena arrivata in riva e a partire da qual momento ha sorriso e giocato con i fotografi presenti, dando prova di grande bellezza e immensa ironia. Cosa indosserà questa sera sul red carpet inaugurale?