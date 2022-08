Rocìo Muñoz Morales arriva a Venezia 79 col basco in testa e l’abito da oltre 4mila euro

Rocìo Muñoz Morales arriva a Venezia 79 col basco in testa e l’abito da oltre 4mila euro Rocìo Muñoz Morales è la madrina della 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. A poco più di 24 ore dalla serata inaugurale è arrivata in Laguna, distinguendosi per eleganza e glamour col suo look black&white: ecco chi ha firmato la tutina e il basco dell’attrice.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissime ore alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, uno degli eventi più attesi del mondo dello spettacolo che quest'anno andrà in scena dal 31 agosto al 10 settembre. Le star attese al Lido sono moltissime, da Elodie a Harry Styles e, come da tradizione, si sfideranno tutte a colpi di stile sui red carpet delle esclusive prime dei film in gara. La madrina di questa 79esima edizione è Rocío Muñoz Morales, attrice e conduttrice di origini spagnole sposata con Raoul Bova che con questa importante esperienza ha intenzione di rivelare il suo talento e di dimostrare di essere cresciuta. Da qualche ora è arrivata in Laguna, distinguendosi per eleganza e glamour con un sofisticato look black&white.

La tutina black&white di Rocìo Morales

Mancano poco più di 24 ore alla serata inaugurale del Festival del Cinema di Venezia e i "motori" cominciano a scaldarsi. La prima ad arrivare al Lido non poteva che essere la madrina di questa 79esima edizione, Rocìo Muñoz Morales, il cui debutto è stato all'insegna del glamour. L'attrice si è affidata all'eleganza senza tempo di Giorgio Armani, che ha realizzato per lei un completo black&white sofisticato ma allo stesso tempo moderno e sbarazzino.

Rocìo Morales in Giorgio Armani

Rocìo è apparsa splendida con indosso una tutina femminile e romantica dal volume ampio e scivolato, un modello in tulle nero con le spalline sottili bianche, lo scollo a V e un ricamo a micro pois floccati all-over. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison di moda la jumpsuit viene venduta a 4.500 euro.

La tuta Giorgio Armani

Rocìo Morale a Venezia col basco chic e bon-ton

A rendere l'outfit ancora più trendy e ricercato sono stati gli accessori. La Morales ha infatti completato il tutto con un basco in lana e satin coordinato (sempre di Giorgio Armani, prezzo 290 euro), lo ha portato con i capelli raccolti in uno chignon tiratissimo, così da mettere il risalto i profondi occhi scuri e il make-up minimal.

Il basco Giorgio Armani

Il copricapo si preannuncia il must-have dell'autunno: grazie al suo animo bon-ton riuscirà a portare di sicuro un tocco chic alle giornate più fredde. Per la prima apparizione veneziana l'attrice non ha rinunciato ai tacchi a spillo e a una borsetta portata a tracolla, per la precisione si tratta del modello la Prima piccola in pelle verniciata di Giorgio Armani da 1.350 euro. A questo punto, dunque, non resta che aspettare le tradizionali foto sulle rive del Lido e il debutto sul red carpet.