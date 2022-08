Festival di Venezia 79: da Harry Styles a Elodie, le icone di stile attese sul red carpet Da Timothée Chalamet a Harry Styles, dalla madrina Rocío Muñoz Morales alla campionessa Federica Pellegrini: i nuovi divi che ci faranno sognare al Festival di Venezia 2022.

A cura di Beatrice Manca

La mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia scalda i motori: dal 31 agosto al 10 settembre la città lagunare torna ad affollarsi di stelle del cinema, attori, registi, modelle e influencer. Madrina dell'evento è l'attrice e conduttrice Rocío Muñoz Morales, moglie dell'attore Raoul Bova: sarà lei a condurre le serate di apertura e di chiusura con l'eleganza che la contraddistingue. Il Festival di Venezia infatti non è solo cinema, ma anche uno sfolgorante evento di moda: sul fronte del glamour è la carica dei nuovi divi a tenere banco, con i loro look fluidi e anticonvenzionali.

Le nuove dive conquistano il Festival di Venezia

La 79esima edizione della kermesse cinematografica della Biennale sarà affollata di stelle, da Julienne Moore a Isabelle Huppert, da Penelope Cruz a Tilda Swinton, icona lunare dallo stile unico, oltre le mode. Ma tutti i riflettori (e i cellulari) saranno puntati giovani sulle icone di stile più giovani, capaci di portare una ventata di freschezza. Come Benedetta Porcaroli, nota al grande pubblico per la serie Baby e per il film La scuola cattolica: il suo stile, preppy e ricercato, è frutto della collaborazione con Gucci, che potrebbe vestirla anche sul red carpet.

Benedetta Porcaroli in Gucci

Tra i nomi da tenere d'occhio c'è Ana De Armas, la Marilyn Monroe dell'attesissimo biopic Blonde: alla prima del film potrebbe omaggiare proprio la diva anni Cinquanta, citando uno degli iconici look. La vera sorpresa potrebbe essere l'attrice Florence Pugh, a Venezia per presentare il film Don't Worry Darling di Olivia Wilde: musa di Valentino, l'abito rosa sfoggiato alla sfilata in Piazza di Spagna è diventato un simbolo di body positivity. Motivo? Gli attacchi degli hater per il seno visibile in trasparenza. Ma lei, da perfetta icona della generazione Z, non si è lasciata scoraggiare: il corpo è mio e lo mostro come voglio io.

Florence Pugh in Valentino

Elodie e Federica Pellegrini attese a Venezia

Questa edizione del Festival vedrà il debutto di Elodie come attrice: dopo i look anni Duemila la cantante di Tribale potrebbe tornare agli abiti da diva sfoggiati sul palco di Sanremo, magari firmati di nuovo Versace o Oscar De La Renta. Grande attesa anche per Federica Pellegrini, fresca di nozze con Matteo Giunta: arriverà il 4 settembre in Laguna e molti scommettono su un look firmato Giorgio Armani o MaxMara, magari uno dei suoi amati tailleur pantalone.

Elodie in Fendace

Harry Styles e Timothée Chalamet, la nuova mascolinità sul tappeto rosso

Ogni generazione ha i suoi divi, adorati dalle fan. Tra i nomi più attesi a Venezia c'è sicuramente Timothée Chalamet: attore corteggiato da Wes Anderson e Woody Allen e adorato dalle fan per la sua bellezza delicata e androgina. Niente di più lontano dallo stereotipo del macho tutto muscoli: sul red carpet ama i completi argentati, gli occhiali da sole, i pantaloni colorati e gli abiti di paillettes.

Timothée Chalamet in Tom Ford

Il vero bagno di folla, però, sarà tutto per Harry Styles, ex leader degli One Direction e icona di stile queer. Attore e cantante da record, i suoi look colorati e irriverenti hanno riscritto le fondamenta del guardaroba maschile, rendendolo più libero, giocoso e spensierato. La sfida di stile è aperta: largo ai nuovi divi, che non vedono l'ora di reinventare il red carpet.