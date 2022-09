Vera Gemma miglior attrice a Venezia: “Avevo rinunciato ad essere un’attrice” La dedica dell’attrice al padre e al figlio al momento della premiazione come miglior attrice a Venezia79 nella sezione Orizzonti.

Un premio dedicato a padre e figlio, così Vera Gemma ha celebrato la consegna del premio come Miglior Attrice nella sezione ‘Orizzonti’ alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia per il film VERA, di Tizza Covi e Rainer Frimmel: "Ai due uomini più importanti della mia vita, mio figlio Maximus e al mio bellissimo papà, Giuliano Gemma".

L'attrice, al momento della premiazione, ha sottolineato un concetto evidentemente importante: "A chiunque possieda un sogno, vorrei dire di non arrendersi". Per poi aggiungere: "Ero in una fase della vita in cui avevo rinunciato ad essere attrice ma non di essere artista. Mi sono stupita quando mi hanno proposto di fare un film su di me. Io ho dato tutto per questo film e mi sono messa a nudo nell'anima. Vorrei che mio padre Giuliano sapesse di questo film ma credo che in qualche modo lui lo sappia".

La carriera di Vera Gemma

Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti, ha debuttato nello spettacolo molto prima delle esperienze a L'isola dei famosi. Ha lavorato nel cinema fin da bambina, nel 1978 ha infatti recitato al fianco del padre in "Il grande attacco", e da allora non ha più abbandonato il patinato mondo della tv e del cinema.

Dal cinema alla Tv

Dopo una breve esperienza come spogliarellista, ha calcato palcoscenici e red carpet ambiti, ha recitato in numerosi film famosi e nel 2020 ha preso parte a Pechino Express in coppia con Asia Argento. Di recente, inoltre, Vera Gemma ha preso parte all'edizione 2022 dell'Isola dei Famosi, entrando a far parte del gruppo dei naufraghi a reality in corso. A complimentarsi con lei, tra gli altri, proprio Asia Argento, che ha commentato il post pubblicato sui social: "Sono fiera di te", ha scritto la sua ex compagna di viaggio nel programma televisivo.