Margherita Mazzucco, red carpet di famiglia a Venezia: sfila vestita di tulle e cristalli Margherita Mazzucco è tornata a Venezia per presentare il suo nuovo film. Ha sfilato sul red carpet, elegantemente vestita in nero, col padre e la sorella.

A cura di Giusy Dente

Margherita Mazzucco in Gucci

Il Festival di Venezia volge al termine: sabato 10 settembre si svolgerà la cerimonia di premiazione. La penultima giornata della kermesse è stata quella del film "Chiara", con Margherita Mazzucco protagonista. Qui veste i panni di Santa Chiara, ma raccontata come donna, dunque un ruolo complesso e intenso. Per la giovane attrice (diventata famosa in tutto il mondo come la Elena de "L'amica geniale) è stata la seconda volta alla kermesse. Aveva debuttato nel 2018, proprio assieme al resto del cast della serie tv di Saverio Costanzo. Stavolta è tornata sul red carpet assieme a due persone speciali.

Tutti in nero sul tappeto rosso

Il colore più gettonato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è il nero. Le celebrities, sfilando sul red carpet, hanno confermato la loro predilezione per il colore simbolo di eleganza per antonomasia, la nuance intramontabile per risultare glamour. Certo non è mancato chi ha osato con nuance più vivaci, chi ha preferito brillare puntando su dettagli scintillanti, ma il total black si è confermato la scelta vincente per fare colpo senza strafare.

Lo ha scelto la diva per eccellenza Monica Bellucci, che ha che ha conquistato tutti con la sua innata classe indossando un semplice abito drappeggiato, ma anche Elodie che però ha "personalizzato" il look inserendo un omaggio al suo debutto di attrice. In nero anche Elisabetta Gregoraci, che non ha rinunciato ai tocchi audaci che tanto ama sfoggiare nelle occasioni speciali e Francesca Chillemi, con aggiunta di preziosa scollatura gioiello. Ha scelto il nero, interpretato in chiave classica, anche Margherita Mazzucco.

Margherita Mazzucco torna a Venezia

La giovane attrice per la sua seconda esperienza al Festival di Venezia, dove è tornata a distanza di 4 anni, ha scelto di affidarsi a Gucci. L'arrivo al Lido è stato caratterizzato da una scelta di stile glamour, nella sua semplicità. Ha indossato una camicia in seta nera con motivo G, maxi cintura in vernice nera, gonna a pieghe in duchesse bianca, completando l'outfit con un paio di sandali con platform a tacco alto in pelle nude.

Margherita Mazzucco in Gucci

Decisamente diverso il red carpet serale, all'insegna dell'eleganza classica. Ha puntato su un abito lungo custom made in tulle nero, con inserti in tulle nero a pois sullo scollo e sulle maniche. Si tratta di una creazione ideata da Alessandro Michele, il Direttore creativo della Maison, che l'ha impreziosita inserendo un ricamo di cristalli sul décolleté e un piccolo fiocchetto centrale.

Margherita Mazzucco indossa gioielli Crivelli

L'attrice ha completato il look con un paio di sandali dal tacco alto in pelle nera. Immancabili i gioielli: ear cuff, bracciale, anelli in oro bianco e diamanti di Crivelli. Margherita Mazzucco non ha sfilato sola sul red carpet. Con lei c'era il cast del film "Chiara" ma anche due persone per lei particolarmente importanti: sua sorella e suo padre. Non è la sola ad aver reso il red carpet una questione "di famiglia". Come lei, diverse altre celebrities ultimamente hanno voluto i propri cari con sé, per esempio Bradley Cooper con la madre alla serata degli Oscar, oppure Angelina Jolie con le figlie alla Festa del Cinema di Roma.