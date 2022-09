Francesca Chillemi a Venezia 79 col serpente sul seno: l’abito nero ha la scollatura gioiello Francesca Chillemi è tra le grandi protagoniste della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Durante un party organizzato ieri sera ha dato il meglio di lei in fatto di stile e sensualità: ecco chi ha firmato il suo abito nero con la scollatura gioiello.

La 79esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e fino al prossimo 10 settembre saranno molti i registi che presenteranno i loro film in anteprima internazionale. A rendere l'evento ancora più ambito e mondano sono soprattutto le star che ogni sera arrivano al Lido per calcare il red carpet. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico negli ultimi giorni è stata soprattutto l'italianissima Francesca Chillemi: è sbarcata in Laguna al fianco di Can Yaman, che insieme a lei è protagonista di Viola come il mare, e in molti hanno subito pensato a un possibile flirt (smentito subito dall'attrice, attualmente legata a Stefano Rocco). È stato però ieri che l'ex Miss Italia ha dato il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato il tubino gioiello di Francesca Chillemi

Continua l'esperienza veneziana di Francesca Chillemi: dopo aver incantato tutti sul red carpet con un sinuoso vestito total black, ieri si è distinta per sensualità. Ha partecipato a un evento di gala organizzato dalla Maison Valentino e per l'occasione ha puntato sull'eleganza senza tempo di un tubino nero, anche se rivisitato in una versione super scintillante. Ha indossato un abito firmato David Koma, un modello con la gonna al ginocchio, le bretelle sottili e un serpente di cristalli argentati sulla scollatura. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 2.788 euro e nel mondo della tv è già stato visto, visto che era stato indossato da Belén durante l'ultima puntata de Le Iene Show.

Abito David Koma

Francesca Chillemi a Venezia con gli accessori di lusso

Francesca Chillemi non ha rinunciato ai dettagli di lusso per la sua festa veneziana, aggiungendo così un tocco ancora più sofisticato all'outfit da sera. L'ex Miss Italia ha infatti completato il look total black con una borsetta color panna di Marni e con dei bracciali d'oro e diamanti di Bvlgari. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali incrociati in total black, mentre, per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci, tirati dietro le orecchie in modo tale da mettere in risalto il viso dei lineamenti perfetti e il make-up appena accennato. La Chillemi tornerà a sfilare sul red carpet durante una delle serate finali del Festival?