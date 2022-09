Da Ludovica Valli con il pancione a Paola Di Benedetto: sul red carpet di Venezia vince il total black Paola Di Benedetto scintillante, Carolina Crescentini in pizzo, Fiammetta Cicogna con maxispacco: le star italiane a Venezia puntano tutto sull’eleganza del nero.

A cura di Beatrice Manca

Ludovica Valli in Atelier Biser, Paola Di Benedetto e Fiammetta Cicogna in Philosophy di Lorenzo Serafini

La mostra del cinema di Venezia richiama sul tappeto rosso star e vip di ogni ambito: attori e attrici, registi, modelle e anche influencer o volti della tv. Oltre a essere un grande evento cinematografico, il Festival di Venezia è un grande evento di moda: sul tappeto rosso si presentano gli abiti di punta delle nuove collezioni e si delineano le tendenze. In questi primi giorni di red carpet abbiamo assistito al ritorno del total black: da Ludovica Valli con il pancione a Paola Di Benedetto, fino a Carolina Crescentini, le star italiane puntano tutto sull'intramontabile eleganza del nero.

Ludovica Valli mostra il pancione con l'abito lungo

Al Festival di Venezia è arrivata anche Ludovica Valli, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa. Gli abiti sfoggiati in questo weekend lagunare sono stati pensati per esaltare il pancione grazie alle linee aderenti. L'influencer è stata invitata alla prima del film Argentina, 1985 e ha sfilato sul tappeto rosso con un abito lungo a sirena firmato Atelier Biser. Il vestito aderente era caratterizzato da scollatura all'americana e terminava con un piccolo strascico. Il colore? Ovviamente nero, per non sbagliare.

Ludovica Valli in Atelier Biser

L'abito di Paola Di Benedetto con scollatura sulla schiena

Tra i nuovi volti presenti a Venezia nel weekend c'è anche Paola Di Benedetto, conduttrice televisiva e radiofonica. La 27enne vicentina ha sfilato sul red carpet del film Master Gardner con un abito lungo e scintillante firmato Philosophy di Lorenzo Serafini.

Paola di Benedetto in Philosophy di Lorenzo Serafini

L'abito, visto di fronte, aveva una linea rigorosa: maniche lunghe, scollatura minima. Dietro però rivelava la schiena nuda: Paola Di Benedetto ha completato il look con uno chignon tirato, che faceva risplendere gli orecchini Bvlgari. Ai piedi indossava sandali di Gianvito Rossi. Sobria ma sofisticata: il nero, del resto, è il colore dell'eleganza par excellance.

Paola Di Benedetto indossa gioielli Bvlgari e scarpe Gianvito Rossi

Francesca Chillemi con l'abito sottoveste a Venezia

Pochi i guizzi di colore sul red carpet del Festival di Venezia: dominano gli abiti lunghi e scivolati, il total black e le trasparenze. Anche l'attrice Francesca Chillemi ha optato per un lungo abito sottoveste tra il blu notte e il grigio antracite, con strascico e inserti trasparenti. L'attrice è arrivata a Venezia insieme a Can Yaman per presentare la serie Viola come il mare e ha dato subito prova di gran classe sul red carpet, completando il look firmato Maison Margiela con un raccolto spettinato e rossetto rosso.

Francesca Chillemi in Maison Margiela

Il total black domina il red carpet di Venezia

L'elenco delle pasionarie del nero sul red carpet è lungo: da Elodie, con l'abito-cuore, fino a Irina Shayk, passando per Stella Maxwell in Pinko e Laura Chiatti scintillante in Dolce&Gabbana. Fiammetta Cicogna sceglie un abito con maniche lunghe e svasate firmato Philosophy di Lorenzo Serafini. Scollatura a tuffo e maxispacco rendevano sensuale l'abito-tunica, indossato con scarpe Jimmy Choo.

Fiammetta Cicogna in Philosophy di Lorenzo Serafini con scarpe Jimmy Choo

L'attrice Carolina Crescentini si affida al lato più sensuale del nero con un abito lungo firmato Gucci: scollatura bustier, maniche in pizzo, chioma raccolta in morbide onde e labbra rosso fuoco. Appunti di stile per la stagione invernale: nel dubbio, con il nero si fa sempre un figurone. Non sarà originale, ma non stanca mai (e quanto è chic!)