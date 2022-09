Venezia 79, Elodie regina di cuori sul red carpet: l’abito nasconde un omaggio al suo primo film Elodie debutta al Festival del cinema di Venezia come attrice grazie al film “Ti mangio il cuore”. Sul red sfila come una vera dark lady, con strascico e rossetto scuro.

A cura di Beatrice Manca

Già dall'arrivo al molo dell'Excelsior si era capito che Elodie, al suo debutto come attrice, sarebbe stata una delle protagoniste del Festival del Cinema di Venezia. Dopo essere sbarcata in minigonna e camicia bianca, la cantante di Tribale ha incantato al photocall con un look mannish: blazer nero oversize e camicia bianca. Ma è sul red carpet che ha dato il meglio di sé: alla prima del film Ti Mangio Il Cuore, dove recita in versione dark lady, ha sfilato sul red carpet scintillante in un abito nero da vera regina di cuori.

L'abito nero di Elodie sul red carpet del Festival di Venezia

Quest'anno il red carpet del Festival del Cinema di Venezia ha eletto il nero come colore simbolo: in versione minimal, misteriosa o seducente, moltissime dive si sono affidate all'eleganza del total black. Elodie non è stata da meno: al photocall si è presentata con un raffinato maxi blazer nero firmato Valentino, mentre per la prima sera ha scelto una cappa total black, creata sempre dallo stilista Pierpaolo Piccioli.

Elodie in Valentino

Il look più atteso, però, era quello del red carpet, dove la cantante ha sfilato con un lungo abito nero con lo strascico, sinuoso e avvolgente, e un particolare corpetto a forma di cuore ricamato di paillettes. La scollatura dell'abito si intrecciava sulla schiena, in un raffinato gioco di dettagli cut out.

Elodie in Valentino Haute Couture

Il vestito è firmato Valentino Haute Couture ed è fresco fresco di passerella: fa parte infatti della collezione Autunno/Inverno 2022-23 presentata a Roma con una magnifica sfilata in Piazza di Spagna. A curare lo styling, ancora una volta, è Lorenzo Posocco: l'abito con il cuore probabilmente è stato scelto per omaggiare il suo debutto a Venezia, giocando sul titolo del film Ti mangio il cuore.

Elodie con gioielli Cartier

Per completare il look Elodie ha raccolto i capelli, lasciando protagonisti i preziosi orecchini pendenti firmati Cartier. Il tocco finale? Il rossetto scuro sulle labbra, da vera dark lady. Non resta che attendere il 22 settembre, quando il film uscirà nelle sale, per scoprire una nuova Elodie sul grande schermo.