Elodie arriva a Venezia in minigonna: è glamour con camicia trasparente e accessori di lusso Alla mostra del cinema di Venezia è arrivata Elodie, che stasera presenterà il suo primo film, Ti mangio il cuore. Lo sbarco è da vera diva, tra lingerie a vista e sandali alla schiava.

A cura di Beatrice Manca

La cantante Elodie è appena arrivata a Venezia e stavolta in veste di attrice: l'ex finalista di Amici infatti sarà la protagonista della quarta serata della Mostra del cinema, dove verrà presentato il film Ti mangio il cuore nella sezione Orizzonti. Nella pellicola Elodie è una vera e propria dark lady, ma per l'arrivo al molo dell'hotel Excelsior ha scelto una mise estiva e glamour: camicia trasparente, minigonna e sandali alla schiava.

Elodie e il fascino eterno della camicia bianca

Il rituale della mostra del cinema di Venezia è scandito da momenti ben precisi e, ovviamente, ognuno vuole il suo look. La prima tappa è quella generalmente più casual: lo sbarco al molo. Qui la regola d'oro è non strafare con tacchi e scollature, riservate al red carpet serale. Elodie, ancora una volta, dimostra di sapere il fatto suo: aiutata dallo stylist Lorenzo Posocco ha scelto un look glamour e chic, puntando tutto sulla minigonna con stampa foulard, cortissima come vuole il revival anni Duemila.

Elodie in Valentino

Ma il pezzo forte è la camicia bianca trasparente, morbida e leggermente oversize, impreziosita da rouches e ricami floreali. Anche Elodie segue il trend delle trasparenze: la blusa rivela la lingerie a vista, la tendenza più sensuale dell'autunno alle porte. Per completare il look firmato Valentino Elodie ha scelto accessori dello stesso brand: una handibag color panna e sandali alla schiava rasoterra con l'iconica borchia della casa di moda romana.

La cantante e attrice ha pettinato i capelli all'indietro, puntando un make up naturale nei toni caldi: come ci stupirà stasera sul red carpet?