Le Iene, Belén Rodriguez brilla nell’ultima puntata: l’abito ha un “serpente” sulla scollatura Mercoledì 25 maggio è andata in onda l’ultima puntata del programma Le Iene: Belén Rodriguez ha voluto concludere in bellezza con un look aderente e scintillante.

A cura di Beatrice Manca

La nuova stagione del programma Le Iene è arrivata al capolinea: mercoledì 25 maggio è andata in onda l'ultima puntata. Per il gran finale Bélen Rodriguez, co-conduttrice insieme a Teo Mammucari, ha voluto brillare: ha sfoggiato un tubino nero con una scollatura preziosa di cristalli. Tra gli ospiti più attesi c'era Stefano De Martino, padre del figlio Santiago: è la prima apparizione televisiva congiunta dopo le voci di un ritorno di fiamma tra i due.

L'evoluzione di stile di Belén Rodriguez a Le Iene

Per Bélen Rodriguez la conduzione dello storico programma di Italia1 è stato un sogno diventato realtà. Nel corso delle puntate si è distinta per ironia e spontaneità, scegliendo un guardaroba che rispecchiasse il suo stile: audace, glamour e d'impatto. Dai completi mannish da Iena fino ai minidress colorati, passando per l'abito sottoveste bianco e le minigonne di cristalli: i look di Bélen a Le Iene erano sempre caratterizzati da tagli netti e dettagli sensuali, come stringhe, tagli cut out e inserti scintillanti. Aiutata dalla stylist Nicole Costi, la showgirl si è affidata per tutto il programma agli abiti di David Koma, lo stilista rivelazione che veste anche Beyoncé a Dua Lipa e Anne Hathaway.

Il look di Belén Rodriguez per l’ultima puntata de Le Iene

Il look di Belén Rodriguez per l'ultima puntata

Per concludere in bellezza, Belén Rodriguez ha scelto un grande classico: un abito nero aderente con le bretelline di David Koma, impreziosito da un "serpente" di cristalli che disegnava un oblò sulla scollatura. L'abito è in vendita sul sito del brand al prezzo di 2.788 euro. Ha poi abbinato all'abito gioielli Damiani e un paio di scarpe con il tacco Gedebe, che riprendevano sulla punta le applicazioni scintillanti dell'abito.

L’abito di Belén Rodriguez è firmato David Koma

Il tocco finale: i capelli liscissimi, pettinati con la riga al centro, che mettevano in risalto lo smokey eyes sugli occhi. Ancora una volta Belén Rodriguez ha fatto centro con il suo stile: ora probabilmente si godrà una meritata vacanza, forse proprio in compagnia di Stefano De Martino…