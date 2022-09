L’arrivo di Francesca Chillemi e Can Yaman a Venezia scatena i fotografi che chiedono: “Fate l’amore” Francesca Chillemi e Can Yaman sono arrivati insieme alla Mostra del Cinema di Venezia scatenando i fotografi che hanno cominciato a chiedergli un “Bacio”, poi “Fate l’amore”. Epica la risposta dell’attore turco: “L’anno prossimo”

A cura di Gaia Martino

I protagonisti di Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi sono arrivati a Venezia 79 e come tutti gli ospiti hanno posato per i paparazzi urlanti. Fino a qualche tempo fa si vociferava di un possibile flirt tra i due, smentito dalla relazione dell'attrice con Stefano Rosso con il quale ha avuto una figlia nel 2016. Eppure i due non si sono mai espressi riguardo le voci che circolano sul loro conto, segnale che avrebbe destato sospetto tra gli appassionati di gossip. Al loro arrivo alla Mostra del Cinema i paparazzi hanno urlato richieste indelicate, scatenando l'imbarazzo dell'attrice: è stata epica la risposta del turco.

L'arrivo di Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia

Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati accolti calorosamente dai paparazzi a Venezia 79, flash e clic hanno immortalato il momento dell'arrivo dei due attori ed in sottofondo non sono mancati riferimenti alla loro presunta complicità extra set. Alcuni fotografi hanno cominciato ad urlargli "Bacio, bacio, bacio", scatenando il loro imbarazzo. "Ma va" ha detto l'attrice mentre il turco ha scherzato rispondendo alle parole di un paparazzo che li invitava a "Fare l'amore" : "Il prossimo anno".

Gli attori sono insieme alla Mostra del Cinema per la presentazione di Viola come il mare, la nuova fiction che sarà trasmessa su Canale 5. Da tempo circolano voci che li vedrebbero insieme, in gran segreto, ma nessuno dei due ha mai chiarito il loro rapporto: lei sarebbe impegnata con Stefano Rosso, padre di sua figlia, che ieri è anche arrivato al Lido.

In laguna anche il compagno della Chillemi, Stefano Rosso

Sebbene Francesca Chillemi e Stefano Rosso siano molto riservati sulla loro storia, il gossip li vedrebbe ancora insieme. I genitori della piccola Rania, nata nel 2016, sarebbero ora a Venezia insieme. Mentre ieri l'attrice arrivava al Lido con Can Yaman, il suo compagno si faceva fotografare negli stessi luoghi.