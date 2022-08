Can Yaman e Francesca Chillemi nel primo promo di Viola come il mare: “Ci vediamo presto” È una delle fiction più attese della prossima stagione di Canale 5 e ora “Viola come il mare” ha anche un promo, in cui Chillemi e Yaman, tra fiction e realtà, interpretano se stessi ma anche i personaggi di Viola Vitale e Francesco Demir.

A cura di Andrea Parrella

Sarà tra i prodotti di punta della fiction Mediaset della prossima stagione e ci sono tutti i presupposti affinché "Viola come il mare" riesca a fare breccia non solo nel pubblico tradizionale di Canale 5, ma a diversificare il pubblico della rete ammiraglia vista la fandom piuttosto corposa che sembra svilupparsi in queste settimane. Intanto, nel bel mezzo dell'estate, è arrivato il primo promo di "Viola come il mare" e non sembra uno spot qualsiasi.

Il promo di Viola come il mare

Nella clip, in rotazione su Canale 5 in queste ore, si vedono i protagonista Francesca Chillemi e Can Yaman nei panni dei due personaggi Viola Vitale e Francesco Demir, giornalista e ispettore capo. Si trovano in spiaggia, per caso, sotto l'ombrellone, mentre Viola cerca di chiudere un cruciverba. Il dettaglio del promo è che, pur essendo i due attori nei panni dei personaggi che interpretano, quando Yaman/Demir si allontana per andare in acqua fa un piccolo salto dalla fiction alla realtà definendo Viola "Miss Italia", con un chiaro riferimento alla carriera di Chillemi, iniziata proprio con il concorso di bellezza vinto nel 2003. Salto tra fiction e realtà che prosegue nel finale del promo, quando Chillemi, guardando in camera, augura una buona estate al pubblico aggiungendo: "Ci vediamo presto".

La trama di Viola come il mare

La fiction Lux Vide "Viola come il mare" si ispira al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Stanzini che, per l'appunto, ha come protagonista Viola, una giornalista romana che però, per motivi professionali, si è dovuta trasferire a Palermo. Se la sua vita lavorativa, nonostante alti e bassi, continua a regalarle soddisfazioni, nel suo privato una malattia degenerativa le rende difficile muoversi e, inoltre, è affetta da un disturbo della percezione. Eppure queste sue problematiche non le hanno mai impedito di lavorare al meglio, come dimostra mettendo tutta se stessa in una nuova indagine sull'omicidio di una ragazza siciliana di vent'anni. Non solo un caso da seguire, ma qualcosa che ha a che fare con una faccenda personale.

Quando va in onda Viola come il mare

Toccherà capire quanta aderenza ci sia tra il romanzo e la trama della fiction e questo lo scopriremo solo vedendola in autunno. Sebbene il promo reciti "prossimamente" come riferimento temporale, "Viola come il mare" è inserita nei palinsesti come il primo prodotto fiction dell'autunno di Canale 5. Il giorno di messa in onda previsto, al momento, è quello del mercoledì, ma in questi anni anche il pubblico si è abituato alla natura assai ballerina dei palinsesti delle reti Mediaset, spesso soggetti a cambiamenti in corsa.