Viola come il mare 2, anticipazioni quinta puntata 30 maggio: Viola in pericolo fa una scoperta sconvolgente Le anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare 2, in onda giovedì 30 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama del nuovo episodio, Demir e Viola saranno sempre più uniti dall'amore per la piccola Johanna, ma la strada sarà in salita per loro.

A cura di Daniela Seclì

Viola come il mare 2, anticipazioni quinta puntata in onda il 30 maggio

Le anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare 2, in onda giovedì 30 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Nella trama della fiction con Francesca Chillemi, Can Yaman, Chiara Tron, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri e Lorenzo Scalzo, Demir e Viola saranno sempre più uniti dall'amore per Johanna, ma la strada per loro e per la piccola sarà in salita: il padre sarà accusato di omicidio. Inoltre, Viola sarà soccorsa in redazione e farà una sconvolgente scoperta. Le anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare 2.

Viola come il mare 2, anticipazioni quinta puntata del 30 maggio

Can Yaman interpreta Francesco Demir

Le anticipazioni della quinta puntata di Viola come il mare 2, in onda giovedì 30 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Demir e Viola sono sempre più uniti. Insieme si prendono cura di Johanna, la figlia di Farah, in attesa che la donna torni e riprenda a occuparsi di lei. Intanto, Viola si concentra sul caso di Pietro Leone, ex motociclista costretto su una sedia a rotelle. Viola è molto colpita da questa storia, perché la sua malattia sta avanzando e ha ormai rinunciato al sogno di creare una famiglia tutta sua.

Viola e Demir uniti dall'amore per Johanna, ma c'è un colpo di scena

Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

Nella quinta puntata di Viola come il mare 2, Sonia si riprende dal coma. La donna viene allontanata da Palermo per raggiungere una località protetta. La situazione per Francesco e Viola precipita quando avviene un nuovo caso di omicidio, che coinvolge il compagno di Farah e padre della piccola Johanna. Demir non ha dubbi sulla sua colpevolezza, ma è difficile incastrarlo perché l'uomo non vuole saperne di collaborare. Viola interverrà nella vicenda. Un intervento che potrebbe rivelarsi fondamentale. C'è un altro colpo di scena che riguarda Viola Vitale. Viola, in pericolo, viene soccorsa da Lorenzo in redazione e fa una scoperta sconvolgente. Intanto, Turi avverte il desiderio di tornare da sua moglie.