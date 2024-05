video suggerito

Viola come il mare 2, anticipazioni sesta e ultima puntata: la trama del finale di stagione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Viola come il mare 2, in onda giovedì 6 giugno su Canale5. La trama del finale di stagione della serie tv con Francesca Chillemi e Can Yaman. Tanti colpi di scena per Viola Vitale e Francesco Demir. La puntata è già disponibile su Mediaset Infinity. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viola come il mare 2, anticipazioni del finale di stagione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viola come il mare 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Viola come il mare 2, in onda giovedì 6 giugno su Canale5. La serie tv con Francesca Chillemi, Can Yaman, Ninni Bruschetta, Giovanni Scifoni e Giovanni Nasta è giunta al finale di stagione. Gli ultimi episodi saranno ricchi di colpi di scena. Viola rivelerà a Demir di avere conosciuto il suo vero padre, l'uomo ha delle informazioni preziose per lo stesso Francesco. Turi confesserà di avere commesso un omicidio. L'ultima puntata di Viola come il mare 2 è già disponibile su Mediaset Infinity. Di seguito le anticipazioni della trama. Attenzione spoiler.

Viola come il mare 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 6 giugno

Come finisce Viola come il mare 2 con Francesca Chillemi e Can Yaman

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Viola come il mare 2, in onda giovedì 6 giugno su Canale5. La puntata è già disponibile su Mediaset Infinity. Viola ha appena ritrovato suo padre, ma ciò non rende di certo le cose più facili per lei. La giornalista, infatti, fa fatica a confrontarsi con lui. L'uomo tenta in tutti i modi di spiegarle le motivazioni che lo hanno spinto ad abbandonarla, ma ogni suo gesto risulta vano. A complicare le cose per Viola, un caso di omicidio completamente inaspettato. Turi, infatti, si dichiara colpevole. Ma sta dicendo la verità?

Demir apprende da Viola importanti rivelazioni sul suo passato

Anticipazioni ultima puntata in onda il 6 giugno

Nell'ultima puntata di Viola come il mare 2, Francesco Demir non ha alcuna intenzione di abbandonare Turi in questo momento tanto difficile per lui. Si impegna a fondo nelle indagini e tenta di capire che cosa è successo davvero. Tamara è alle prese con il corteggiamento di Raffaele. Intanto, Viola trova la forza di rivelare a Francesco quello che sta succedendo. Gli confida di avere finalmente trovato suo padre, ma gli dice anche che l'uomo è a conoscenza di informazioni importantissime che riguardano proprio Francesco Demir e ha chiesto di incontrarlo. Non resta che attendere giovedì 6 giugno per assistere ai dettagli in diretta su Canale5. Per i più impazienti, l'episodio finale è già disponibile su Mediaset Infinity.