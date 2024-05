video suggerito

Can Yaman smentisce Francesca Chillemi: “Non sono stato stregato né da te né da Viola, forse è il contrario” Viola come il mare 2 ha debuttato venerdì 3 maggio su Canale5. Su Instagram, intanto, il post sibillino di Can Yaman all’indirizzo di Francesca Chillemi. L’attrice aveva dichiarato che il collega è stato stregato dal personaggio di Viola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viola come il mare 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda stagione di Viola come il mare ha debuttato su Canale5 dopo che le prime puntate sono state proposte in anteprima su Mediaset Infinity. Prima della messa in onda di venerdì 3 maggio, tuttavia, Can Yaman – nelle storie del suo profilo Instagram – ha voluto smentire alcune dichiarazioni rilasciate da Francesca Chillemi a Vanity Fair. I due attori non si seguono più su Instagram e questo ha fatto aleggiare l'ipotesi di un certo malumore tra loro.

Cosa ha detto Can Yaman su Francesca Chillemi

Andiamo con ordine. Nei giorni scorsi, Can Yaman – probabilmente con un pizzico di ironia – ha dichiarato a Verissimo che se trovasse una donna come Francesca Chillemi metterebbe su famiglia. L'attrice, in queste ore, ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui le è stato chiesto un commento su questa dichiarazione: "Come lo hai stregato?". Francesca Chillemi ha precisato che Can Yaman non è stato stregato da lei, ma dal personaggio di Viola, riportando il discorso sulla fiction di Canale5 che li vede entrambi protagonisti:

Non sono io che l’ho stregato, ma Viola, lo ha conquistato la parte empatica di Viola, la sua capacità di tirar fuori il meglio delle persone con cui entra in contatto.

Da qui è scaturita l'obiezione di Can Yaman, che su Instagram ha scritto: "Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario". E dato che nell'articolo si diceva "Ecco che cosa ci ha rivelato", l'attore ha aggiunto: "Comunque non ha rivelato niente, forse ha schivato…". Una risposta sibillina, cosa ha schivato Francesca Chillemi? Can Yaman si aspettava una replica diversa?

Viola come il mare 2, Can Yaman e quel post sibillino

I membri del cast di Viola come il mare, inclusa Francesca Chillemi, hanno guardato insieme le puntate, come testimoniano le storie pubblicate dall'attrice. Can Yaman, anche per questioni lavorative, non era con loro. Ma in serata ha mostrato grande partecipazione, continuando a pubblicare post relativi alla serie. Poi, un commento sibillino: "Non serve urlare, i numeri dicono tutto" a cui ha allegato uno screenshot che mostrava come fossero stati scritti 27.500 post su X con l'hashtag #CanYaman, 4.117 con l'hashtag #FrancescaChillemi e 15.300 con l'hashtag #ViolaComeIlMare2. Poi altri due screen che mostravano il numero crescente di post recanti il suo nome. Nel terzo screen comparivano 50.100 post su di lui e 27.700 sulla serie. Un modo per rimarcare il gradimento social o per evidenziare chi smuove davvero l'interesse degli spettatori?