Can Yaman: “Appena trovo una donna bella come Francesca Chillemi, faccio un figlio”

Francesca Chillemi e Can Yaman sono ospiti di Verissimo nella puntata del 27 aprile. I due attori sono protagonisti della seconda stagione di Viola come il Mare, che andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 3 maggio. Nel salotto di Silvia Toffanin, gli interpreti di Francesco e Viola hanno parlato del loro rapporto fuori e dentro il set.

Francesca Chillemi: "Da giovane ho vissuto un amore tossico"

Francesca Chillemi è da poco diventata mamma della piccola Rania, che ha cambiato completamente la sua vita: "Mi ha riempita totalmente, ogni giorno è uno scoprire qualcosa di nuovo di me stessa". L'attrice ha poi ripercorso con Silvia Toffanin la sua carriera iniziata con Miss Italia 20 anni fa. "Ho vinto Miss Italia e ancora dovevo fare ultimo anno di liceo classico e la maturità. Avere dei genitori che ti appoggiano ha fatto tanto", ha raccontato. Nella sua vita, quando era adolescente, ha vissuto anche un'esperienza di amore tossico:

Ero piccola, una sorta di cotta adolescenziale che per fortuna non è durata tantissimo. Ho vissuto delle cose non piacevoli, che forse non ero nemmeno capace di gestire. Non ho avuto conseguenze nei rapporti con gli uomini.

Can Yaman e Francesca Chillemi insieme

In collegamento a Verissimo anche Can Yaman, che sarà protagonista con Francesca Chillemi di Viola come il mare 2. Silvia Toffanin ha chiesto ai due ospiti come è stato il loro rapporto sul set. "Avevamo legato già l'anno scorso, ci siamo sempre trovati bene. I nostri personaggi questa volta hanno un rapporto ancora più bello", ha spiegato Chillemi. Can Yaman ha aggiunto:

Non saprei parlare senza dire cosa succederà ai nostri personaggi. La storia si concentra più sul rapporto tra Viola e Francesco, anche se ci saranno complicazioni, ma non terze persone. Francesca è complessa come Viola, io sono misterioso come Francesco. L'abbiamo vissuto bene.

"Stai dicendo che sono complessa?", ha poi scherzato Francesca. "Sì dai, questo ti aiuta con il personaggio", ha incalzato Yaman. "Non andate d'accordo?", ha chiesto allora curiosa Silvia Toffanin. "Io so di sì", ha risposto Chillemi. E Can Yaman le ha lanciato una frecciatina: "Appena fermiamo le riprese, lei guarda il cellulare, mi dà un po' fastidio questo". "Sei bugiardo", ha risposto Francesca. L'attore turco ha allora continuato con ironia:

Nella terza stagione faccio anche io un bambino così siamo pari, appena trovo la donna giusta, magari bella come Francesca. È difficile trovarla simile a lei, è diventata ogni stagione più bella lavorando con me.

"Io lo stuzzico e lui reagisce male, è permaloso", ha concluso Chillemi.