video suggerito

Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi: cast, trama e puntate della seconda stagione Venerdì 3 maggio parte la seconda stagione di Viola Come il Mare, la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman in programma in prima serata su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Viola come il mare 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 3 maggio 2024 ritorna su Canale5 Viola come il mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi ambientata a Palermo. I primi 3 episodi della seconda stagione sono già disponibili sul sito di Mediaset Infinity dallo scorso 24 aprile 2024 e dal 3 maggio, ogni venerdì sera, è in programma la messa in onda nel piccolo schermo. Gli episodi sono 12 e saranno trasmessi due alla volta per un totale di sei prime serate. Il finale di stagione è in programma per il 7 giugno 2024. Proseguiranno i battibecchi amorosi tra i due protagonisti, Viola e Francesco Demir: per loro si presenteranno nuovi ostacoli. L'arrivo di un nuovo PM, inoltre, porterà confusione nei loro sentimenti.

Le anticipazioni della prima puntata di Viola come il mare 2

Can Yaman

La seconda stagione di Viola come il mare 2 si aprirà con la delusione di Viola, ferita dal comportamento di Demir che ha abbandonato la loro cena senza motivo. Il dispiacere si trasformerà in dolore quando scoprirà la morte del padre. A Palermo arriverà la madre di Francesco Demir, pronta a rivelare al figlio l'identità di suo padre, ma avrà un incidente che la porterà al coma. Arriverà, poi, un nuovo PM, Matteo Ferrara, e Demir dovrà fare i conti con la sua presenza.

La trama della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi

Tra giallo e commedia sentimentale, in Viola come il mare si raccontano le vicende di Viola, una giornalista trasferitasi da Parigi a Palermo, che affianca l'ispettore di polizia Demir nella risoluzione di diversi casi che assediano la città. La giovane, affetta da sinestesia, riesce a scoprire sempre le verità suo malgrado. Tratta dal romanzo di Simona Tanzini, Conosci l'estate, la fiction giunta alla seconda stagione vedrà Viola e Francesco Demir costretti a affrontare nuovi ostacoli e smascherare nuovi segreti.

Francesca Chillemi e Can Yaman

Il cast di Viola come il mare: attori e personaggi

La fiction vede protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman nei panni di Viola Vitale e Francesco Demir. Nel cast della serie televisiva di Canale5 anche Chiara Tron (che interpreta Tamara Graziosi), Giovanni Nasta (nei panni di Turi D'Agata), Giovanni Scifoni (che interpreta Matteo Ferrara), Ninni Bruschetta (Leonardo Piazza), Alice Arcuri (Vita Stabili), Virginia Diop (Maryam), Lorenzo Scalzo (Raffaele).

Chiara Tron e Alice Arcuri

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La seconda stagione di Viola Come Il Mare è composta da 12 episodi che saranno trasmessi due volta a settimana per un totale di sei prime serate, su Canale5, ogni venerdì. Per gli amanti della fiction che non potranno seguire le puntate in tv, potranno recuperarle sul sito Mediaset Infinity guardandole in streaming. Al momento non sono state diffuse informazioni riguardo le repliche in tv. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata 3 maggio 2024

Seconda puntata 9 maggio 2024

Terza puntata 16 maggio 2024

Quarta puntata 23 maggio 2024

Quinta puntata 31 maggio 2024

Sesta puntata 7 giugno 2024

Dove è stata girata la seconda stagione della fiction di Canale 5

Francesca Chillemi

La seconda stagione della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman è stata girata tra luglio e dicembre 2023 in Sicilia, soprattutto a Palermo, ma anche negli studi di Formello, a Roma, di Lux Vide.