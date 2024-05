video suggerito

Le location di Viola come il mare 2: dov'è stata girata la serie su Canale 5 Venerdì 3 maggio va in onda su Canale 5 "Viola come il mare 2", la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman ambientata in Sicilia: tutte le location della fiction.

A cura di Arianna Colzi

Francesca Chillemi in Viola come il mare 2

Va in onda questa sera su Canale 5, venerdì 3 maggio 2024, Viola come il mare 2, la serie che ha come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione, divisa in 6 serate, racconta le avventure di Viola Vitale, giornalista a Sicilia WebNews, un piccolo giornale online di Palermo, interpretata dall'ex Miss Italia. Insieme ai suoi colleghi, a cui si aggiungeranno diversi nuovi volti come Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta) e Vita Stabili (Alice Arcuri), la nuova direttrice, continua la storia d'amore con l'ispettore di Polizia Francesco Demir (Can Yaman). Come nella prima stagione le location siciliane saranno protagoniste nei vari episodi, accompagnando sullo sfondo le vicende della giornalista.

Francesca Chillemi e Can Yaman in Viola come il mare 2

Le location a Palermo di Viola come il mare 2

Come nella prima stagione, uno dei luoghi principali di Viola come il mare 2 è Palermo. La magnifica terrazza che condividono Viola Vitale e Francesco Demir, vicini di casa, si affaccia sul Duomo di Palermo, monumento Patrimonio UNESCO. La Cattedrale costruita durante il periodo di dominazione arabo-normanna, nel 1185, ha subìto diverse modifiche nel corso dei secoli. Dall'epoca punica fino a quella asburgico-borbonica, la Basilica è stata ristrutturata secondo l'estetica del tempo: dal 1726 al 1835 è stata restaurata tre volte.

Francesca Chillemi nei panni di Viola Vitale

Dove si trova la redazione di Viola Vitale a Palermo

La redazione di Sicilia WebNews dove lavora Viola Vitale si trova anche questa a Palermo. Mentre gli interni sono stati girati anche negli studi Lux Vide a Roma, il palazzo che ospita la redazione è situato nel quartiere dell'Arenella, nella zona nord della città. Affacciato sulla costa ha una lunga tradizione marinara, visti i tanti pescatori che lavoravo anche nella vicina Tonnara Florio, durante l'Ottocento: nel quartiere si trovano due porti, quello dell'Arenella e quello dell'Acquasanta, che hanno caratterizzato nei secoli l'attività di quella che un tempo era una borgata ai piedi del Monte Pellegrino. Anche nella serie si possono individuare la spiaggia e i due porti a pochi passi dalla redazione fittizia.

Il quartiere dell'Arenella

Tra le altre location che si possono riconoscere in questa seconda stagione di Viola come il mare 2 c'è anche il meraviglioso Palazzo Artale Tumminello, una struttura fatta erigere nel Seicento da Giuseppe Artale Procobelli, Marchese di Collalto. Questo palazzo si trova a pochi passi dal Duomo di Palermo, in piazzetta Sett'angeli, ed è noto per i suoi meravigliosi interni affrescati con episodi tratti dalla mitologia greca. Gli ambienti ospitarono nel 1906 l’Istituto musicale «Luigi Maria Cherubini» mentre oggi il palazzo è affittato per eventi privati.

Gli interni di Palazzo Artale Tumminiello | Foto Palazzo Artale Tumminiello