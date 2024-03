Dov’è girata Vanina – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi ambientata in Sicilia Mercoledì 27 marzo va in onda su Canale 5 “Vanina-Un vicequestore a Catania”, serie che racconta le vicende di una poliziotta e della squadra che dirige: le location della fiction ambientata in Sicilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giusy Buscemi in Vanina

Va in onda mercoledì 27 marzo su Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, serie tratta dai romanzi Cristina Cassar Scalia e scritta da Leonardo Marini. A interpretare la protagonista Giovanna "Vanina" Guarrasi è Giusy Buscemi, ex Miss Italia, che veste i panni di questa poliziotta impegnata prima nell'Antimafia di Palermo e poi a Catania, a capo della Omicidi della Mobile. Tra indagini, amori e traumi passati, Vanina mostra anche le bellezze di Catania.

La squadra di Vanina nella serie omonima su Canale 5

Le location a Catania di Vania

I romanzi di Cristina Cassar Scalia sono ambientati nella caotica quotidianità di Catania, tra strade, locali, scorci e persone poco note. "È una città complessa Catania, chiara e scura, apparentemente ferma nel tempo, piena di contraddizioni che abbiamo voluto raccontare con rispetto e ammirazione, una città che affascina e ti resta dentro", ha dichiarato il regista Davide Marengo.

La squadra di Vanina

Tra le location che vediamo nei quattro episodi di Vanina troviamo sicuramente il commissariato di polizia, quartier generale della squadra. Questo si trova in piazza Vincenzo Bellini, dove troviamo anche l'omonimo teatro dedicato al compositore, originario proprio di Catania. La piazza e il teatro costituiscono uno dei luoghi storici della città, con il teatro in stile eclettico francese che è diventato negli anni il centro di rappresentazione dell'opera di Catania. Al centro della piazza troviamo la settecentesca Fontana dei Delfini, progettata dall'architetto Giovanni Battista Vaccarini, che si apre di fronte al teatro Bellini, progettato nel 1870 e inaugurato nel 1890.

Piazza Bellini con la Fontana dei Delfini

Oltre a piazza Bellini troviamo anche piazza Mazzini, originaria del diciottesimo secolo, con le sue celebri e tipiche trattorie: in Vanina vediamo la piazza nella sua nuova veste pedonale. Nei quattro episodi sono riconoscibili anche l'ex Ospedale Santo Bambino, oggi trasformato in una residenza universitaria. Non mancano anche gli scorci della splendida piazza Duomo, punto nevralgico del centro storico di Catania. Nella piazza "sfociano" tre strade: via Garibaldi, via Vittorio Emanuele II e via Etnea, strada principale del centro.

Piazza Duomo

Via Etnea, presente anche questa nei quattro episodi di Vanina, è nota per i suoi meravigliosi palazzi barocchi. La strada è chiamata così perché, dopo il terremoto del 1693, quando buona parte della città di Catania rimase distrutta dal terremoto, venne tracciata una via che portava dal Duomo di Catania fino all'Etna, come si può intuire dal nome. Oltre a sette basiliche diverse, in via Etnea si trova anche il Palazzo dell'Università e il Palazzo degli Elefanti, oggi sede del Comune di Catania. Oggi la strada è stata ristrutturata e asfaltata con una pavimentazione in pietra lavica dell'Etna.

Una scena di Vanina girata lungo il litorale di Catania

I luoghi al mare nella serie di Canale 5

Essendo Catania una città di mare, anche nella serie di Canale 5 troviamo scorci del lungomare, delle scogliere e della Playa, una lunga spiaggia di 18 km che va da Siracusa alla periferia sud di Catania, frequentatissima da residenti e turisti. Tra le location nei pressi del lungomare troviamo anche Castello Ursino, costruito da Federico II di Svevia nel tredicesimo secolo e nel corso degli anni diventato sede dei sovrani di Sicilia. Questo vecchio maniere divenne, nel 1600 e fino agli inizi dell'Ottocento, una delle prigioni della città fino a diventare Museo civico dagli anni Trenta del Novecento.

La spiaggia di Catania in una scena di Vanina