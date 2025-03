video suggerito

Dov'è stato girato Il Gattopardo: tutte le location della nuova serie tra Roma, Torino e la Sicilia Da mercoledì 5 marzo 2025 è disponibile su Netflix "Il Gattopardo", la serie tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e che vede tra i protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni. Girata tra Palermo e Roma, scopriamo le location della serie.

A cura di Arianna Colzi

Deva Cassel è Angelica ne "Il Gattopardo"

Mercoledì 5 marzo debutta su Netflix Il Gattopardo, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e che vede come protagonisti Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Saul Nanni e Benedetta Porcaroli. A sessantadue anni dall'uscita del film diretto da Luchino Visconti che ha consacrato nell'immaginario collettivo Claudia Cardinale e Alain Delon, la serie torna a seguire le vicende della famiglia Salina, capeggiata dal capostipite Don Fabrizio. La serie, così come il romanzo, è ambientata interamente in Sicilia tra Palermo e il borgo immaginario di Donnafugata, che unisce le località esistenti di Palma di Montechiaro e Santa Margherita Belice.

Dove si sono svolte le riprese de Il Gattopardo

Le riprese della serie Netflix si sono svolte nella primavera 2023 tra Roma e la Sicilia, dove si è girato per quattro mesi tra Siracusa, Catania e altre località. Le riprese sono durate 105 giorni e raccontano la Sicilia di metà Ottocento, attraverso luoghi e simboli del patrimonio storico italiano. Se il film di Luchino Visconti è stato girato interamente in Sicilia, non possiamo non menzionare che le scene del ballo sono state girate a palazzo Chigi a Roma. Per le riprese della serie, inoltre, ci si è spostati anche a Torino, Capitale dell'Italia unita proprio negli anni in cui è ambientato il romanzo.

Saul Nanni e Deva Cassel in una scena della serie Netflix

Gli interni sono stati girati in buona parte a Roma, dove si palazzi e dimore storiche allestiti e arredati con i tessuti tipici della Sicilia a cavallo tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Le location in Sicilia de Il Gattopardo

A Palermo si è girato nei principali palazzi storici della città. Palazzo Comitini, per sempio, ha ospitato le scene ambientate nella splendida Villa Salina. Palazzo Comitini è stato costruito a fine Settecento per volere del principe Comitini e si affaccia su via Maqueda. Nel Palazzo sono state poi girate altre scene domestiche: la grande sala Martorana, affrescata con la Gloria del Principe realizzata da Gioacchino Martorana, è perfetta per ambientare balli e scene di vita quotidiana. A rendere più prezioso il palazzo sono le ceramiche realizzate dai Florio e altri arredamenti che contribuiscono a dare il senso di un'aristocrazia in declino.

Palazzo Comitini | Foto Comune di Palermo

A Palermo si è girato anche a Bagheria, comune della provincia, dove le riprese si sono concentrate nella splendida Villa Valguarnera, che con i suoi ampi giardini rappresenta perfettamente il decoro e i fasti di una nobiltà al tramonto. Anche questa è una villa settecentesca: costruita dai Principi Valguarnera oggi è degli eredi, i Principi Alliata di Villafranca.

Villa Guarnera a Bagheria | Foto Villa Guarnera

La scena che racconta il viaggio della famiglia Salina verso il borgo di Donnafugata, dove si rifugiavano per evitare il caldo torrido di Palermo, viene girata nei Calanchi di Cannizzola. Noti anche come deserto dei Calanchi, situati monti Erei e l'Etna, si trovano tra la provincia di Enna e quella di Catania e attraversano i comuni di Centuripe e Paternò. Questo terreno arido e senza tempo dà un tocco senza tempo alla serie, conferendo un significato allegorico al viaggio verso Donnafugata.

I Calanchi

Le scene ambientate a Donnafugata sono state ricreate a Siracusa, per la precisione sull'isola di Ortigia, che coincide con la parte storica e antica della città siciliana. Qui è stato ricostruito il borgo rurale in cui la famiglia Salina si reca in villeggiatura: gli edifici d'epoca si affacciano su strade acciottolate.

Deva Cassel (Angelica) e Benedetta Porcaroli (Concetta) in una scena della serie

Donnafugata è stata ricostruita anche a Ciminna, comune in provincia di Palermo, che con la sua piccola chiesa nella piazza centrale rappresenta alla perfezione l'atmosfera montana e ottocentesca Donnafugata.

I luoghi a Roma ne Il Gattopardo

Per ricreare la scena della cena tra la famiglia Sedara e i Salina nel Palazzo di Donnafugata si è girato nella splendida Villa Parisi, nota come Villa Taverna Parisi-Borghese. Costruita all'inizio del Seicento, la villa è una delle dodici Ville Tuscolane. Per anni Paolina Bonaparte ha vissuto nella stupenda dimora nel comune di Frascati, in provincia di Roma.

Una scena della serie Netflix

Le scene girate a Torino

Anche a Torino si sono girate alcune scene de Il Gattopardo. Le riprese hanno interessato il Museo Nazionale del Risorgimento e la Camera dei deputati di quello che è stato il Parlamento subaplino, noto anche come Parlamento del Regno di Sardegna. Per quanto riguarda gli esterni, invece, si è girata tra piazza Carignano, dove si trovava il Parlamento, via Carlo Alberto e piazza Palazzo di Città.

Palazzo Carignano a Torino