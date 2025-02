video suggerito

La Sicilia di Montalbano con Alberto Angela, dove è stata girata la serie e i luoghi raccontati nel libro Su Rai 1 va in onda una puntata speciale di "Ulisse: il piacere della scoperta" condotta da Alberto Angela e dedicata ai luoghi del commissario Montalbano in Sicilia: scopriamo quali sono e dove si trovano.

A cura di Arianna Colzi

Alberto Angela

Lunedì 17 febbraio 2025 va in onda "Ulisse: il piacere della scoperta-La Sicilia di Montalbano", la puntata del celebre programma di Alberto Angela che stavolta racconta i luoghi di Montalbano, il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e protagonista dei fortunatissimi libri e dell'amata fiction. Dal commissariato di Vigata a Scicli, passando per la Fornace Penna e Donnafugata, Alberto Angela ripercorre, con alcuni dei protagonisti della serie, le location che sono entrate nei cuori di telespettatori e lettori che negli ultimi vent'anni ha amato il commissario Montalbano.

I luoghi in Sicilia di Montalbano nella puntata di Ulisse

Il 2025 sarà un anno importante per gli appassionati di Montalbano. Quest'anno infatti si celebra il centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, nato in provincia di Agrigento, a Porto Empedocle, il 6 settembre 1925. Per questo Alberto Angela dedica la puntata di Ulisse-Il piacere della scoperta ai luoghi della Sicilia che sono diventati per noi familiari grazie alle avventure del commissario Montalbano. Nella puntata vedremo Scicli, Ragusa, Modica la scala dei Turchi, e ovviamente la casa del commissario a Punta Secca oltre al castello di Donnafugata, dove è stata ambientata la casa del boss Balduccio Sinagra.

Alberto Angela in uno dei luoghi della fiction "Il Commissario Montalbano" | Foto Barbara Ledda

Durante la puntata affiancheranno il viaggio di Alberto Angela alcuni dei protagonisti della serie, da Luca Zingaretti, passando per Angelo Russo, che per anni ha interpretato Catarella, l'ispettore Fazio (Peppino Mazzotta) e l'amico e collega Mimì Augello (Cesare Bocci). Tra un luogo e l'altro che hanno accompagnato la storia del commissario Montalbano, la nipote di Andrea Camilleri, la scrittrice Arianna Mortelliti, racconterà insieme all'editore Antonio Sellerio la creatività e la visione di Camilleri.

Alberto Angela a Palazzo Donnafugata | Foto Barbara Ledda

Tanti dei luoghi che Alberto Angela visita nella puntata di Ulisse:il piacere della scoperta mostrano come la penna geniale di Andrea Camilleri abbia scelto di modificare i toponimi delle città. Gela è diventata Fela, Menfi è Merfi, Sciacca è Fiacca, Aragona è Ragona e Mussomeli è Mussolevi.

Le location dove è stata girata la serie ispirata ai libri di Montalbano

Il primo luogo, il centro della storia del commissario Montalbano, è Vigata. Il comune dove vive e lavora Salvo Montalbano non esiste, è il frutto dell'immaginazione di Andrea Camilleri che ambienterà qui tutte le vicende del commissario. La produzione della serie Rai ha ricreato Vigata a Ragusa Ibla, uno dei due quartieri che compongono il centro della città, la parte alta, Modica e Scicli, comune in provincia di Ragusa. Nell'immaginario di Camilleri, però, Vigata corrisponde a Porto Empedocle, comune dov'è nato e cresciuto.

Ragusa Ibla

Altro luogo cardine del commissario Montalbano è la sua meravigliosa casa affacciata sulla spiaggia. La casa si trova nella contrada Punta Secca, frazione del comune di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa: nella realtà la casa di Montalbano è un bed&breakfast. Anche la trattoria da Enzo, luogo mitologico dei pranzi di Montalbano, esiste e si trova a pochi chilometri dalla casa del commissario, sempre a Punta Secca: nella realtà il ristorante si chiama Enzo a Mare.

La casa di Montalbano a Punta Secca

Il commissariato di Vigata è stato ricostruito sempre in provincia di Ragusa, nel comune di Scicli: nella realtà il commissariato è il Municipio di Scicli. Il palazzo, come molti altri della città, è simbolo del periodo e dell'architettura barocca che è valsa alla città la nomina di Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2002.

Il municipio di Scicli

Nella puntata, poi, si vede anche uno dei luoghi che sono stati protagonisti di una delle puntate più celebri di Montalbano, La Forma dell'Acqua. Qui la "mannara" dove vengono seppelliti i corpi al centro della storia dell'episodio è in realtà la Fornace Penna, sempre a Scicli, simbolo dell'archeologia industriale, essendo un ex industria di laterizi costruita a inizio Novecento nel sito noto come Punta Pisciotto.

Fornace Penna

Altro luogo che è protagonista della puntata è il Castello di Donnafugata o Palazzo di Donnafugata: qui Alberto Angela e Luca Zingaretti camminano sulla terrazza del palazzo in stile neogotico del 14esimo secolo che si estende per 7500 metri quadrati. Di proprietà del Comune di Ragusa, il nome del castello deriva dalla fuga della regina Bianca di Navarra, reggente del regno di Sicilia, che riuscì a fuggire dal castello dopo essere stata imprigionata dal conte Bernardo Cabrera, che voleva sposarla per diventare re.

Alberto Angela e Luca Zingaretti al Castello di Donnafugata