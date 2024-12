Dov’è stato girato Vincenzo Malinconico 2: tutte le location della serie Rai

video suggerito

Massimiliano Gallo è Vincenzo Malinconico

Domenica 1 dicembre 2024 va in onda in prima serata su Rai 1 Vincenzo Malinconico 2-Avvocato d'insuccesso, seconda stagione tratta dai romanzi di Diego De Silva "I valori che contano", "Sono felice, dove ho sbagliato?” e dal racconto "Patrocinio gratuito". La storia ambientata a Salerno torna seguire per 4 episodi le avventure dell'avvocato Vincenzo Malinconico interpretato da Massimiliano Gallo. Tra le location della serie girata in Campania ci sono una serie di luoghi splendidi come la stessa Salerno e una serie di paesi della Costiera Amalfitana.

Una scena della serie

Le location a Salerno di Vincenzo Malinconico 2

La Costiera Amalfitana e Salerno sono le principali location della serie. Il litorale della Costiera diventa scenario della storia d'amore tra Alessandra Persiano e Vincenzo Malinconico, così come le strade del centro di Salerno, come via Botteghelle, via Tasso, via Trotula de’ Ruggiero, via Mercanti e via Duomo. Le botteghe e i locali del centro accompagnano le vicende di Malinconico come nei romanzi di Diego De Silva.

Una delle strade del centro storico di Salerno

Tra i meravigliosi scorci che si vedono nella serie troviamo il porticciolo di Pastena, dove approdano i piccoli pescherecci, e la splendida piazza della Libertà, come ha sottolineato in una conferenza stampa anche Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. La piazza sul mare più grande d'Italia fa da set alle passeggiate di Malinconico, nomen omen. Tra gli altri luoghi di Salerno troviamo l'arenile di Santa Teresa e il suo anfiteatro, spiaggia cittadina che rappresenta l'incontro tra piazza della Libertà e Piazza Crescent. Questo lido urbano è situato a pochi passi dal porto cittadino e dalla stazione marittima progettata da Zaha Hadid. Vista la professione forense esercitata da Vincenzo Malinconico anche l'ex palazzo di Giustizia e corso Vittorio Emanuele II, via principale della città.

La stazione marittima progettata da Zaha Hadid

I set della serie in Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana è il sogno di Vincenzo Malinconico, il suo desiderato buen ritiro. Il litorale è diventato set per le riprese, soprattutto i comuni di Cetara, Ravello e Vietri sul mare, splendidi paesi patrimonio UNESCO. Questi tra paesi incarnano l'immaginario collettivo della Costiera, dove Malinconico sogna una fuga romantica con Alessandra Persiano.

L'arenile di Santa Teresa | Foto Italia.It