Il Gattopardo: dove si trova Donnafugata, le location dove sono state girate le scene del borgo inventato

"Il Gattopardo" è stato girato prevalentemente in Sicilia. Qui si trovava Donnafugata, il paese immaginario del romanzo, ricostruito coinvolgendo diversi paesi.

A cura di Giusy Dente

Deva Cassel e Benedetta Porcaroli sono Angelica e Concetta

È grande successo per Il Gattopardo, la serie Netflix che ha da poco debuttato su Netflix conquistando il pubblico. La storia è quella tratta dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nel cast Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Saul Nanni e Benedetta Porcaroli, che portano sul piccolo schermo le vicende della famiglia Salina. Gli attori hanno recitato indossando abiti d'epoca realizzati dalla Sartoria Tirelli Trapetti: il costumista Carlo Poggioli ha detto a Fanpage.it di essersi ispirato ai colori della Sicilia. Proprio qui, infatti, è ambientato il romanzo e qui sono stati girati prevalentemente gli episodi, tra Palermo e il borgo immaginario di Donnafugata, con alcune riprese a Torino e Roma.

Una scena de "Il Gattopardo"

Dove si trova Donnafugata

Nel romanzo, Donnafugata è il borgo dove la famiglia Salina si rifugiava per evitare il caldo torrido di Palermo. Il borgo è stato interamente ricostruito su diversi set, allestiti in differenti punti della Sicilia, perché in effetti non esiste, è un paese immaginario. Le scene sono state in parte girate nei Calanchi di Cannizzola (o deserto dei Calanchi), tra la provincia di Enna e quella di Catania. In parte sono poi state girate a Siracusa, per la precisione sull'isola di Ortigia., È stata coinvolta anche la piazza di Ciminna, comune in provincia di Palermo, con la sua chiesa.

La scena di un ballo tra Don Fabrizio (Rossi Stuart) e Angelica (Cassel)

Le location in Sicilia e Lazio della serie Il Gattopardo

Alcune riprese sono state effettuate a Torino, che era Capitale dell'Italia unita proprio negli anni in cui è ambientato il romanzo: presso il Museo Nazionale del Risorgimento, tra piazza Carignano, via Carlo Alberto e piazza Palazzo di Città. È stata coinvolte anche Roma: le scene del ballo sono ambientate a palazzo Chigi e sono stati sfruttati gli interni di palazzi e dimore storiche.

Una scena de "Il Gattopardo"

La scena della cena tra la famiglia Sedara e i Salina nel Palazzo di Donnafugata è stata girata a Villa Parisi (o Villa Taverna Parisi-Borghese), una delle dodici Ville Tuscolane nel comune di Frascati, in provincia di Roma. Ma la maggior parte delle location si trovano invece in Sicilia, nello specifico tra Siracusa, Catania, Palermo. Coinvolta anche Bagheria, comune della provincia palermitana, dove le riprese si sono svolte a Villa Valguarnera. A queste si aggiunge il borgo di Donnafugata.

Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio Salina