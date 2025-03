video suggerito

Deva Cassel senza trucco in micro bikini: la vacanza con Saul Nanni dopo Il Gattopardo Deva Cassel e Saul Nanni non sono una coppia solo ne Il Gattopardo, sono fidanzati anche nella vita reale. Non sorprende, dunque, che per festeggiare il successo della serie si siano concessi un viaggio esotico insieme: ecco cosa ha indossato la figlia di Monica Bellucci per l’occasione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Gattopardo è la serie Netflix del momento: ispirata al celebre romanzo di Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, vanta un cast d'eccezione fatto di grandi nomi come Kim Rossi Stuart a Deva Cassell, la figlia di Monica Bellucci che ricopre i panni di Angelica. La cosa che quest'ultima forse non si sarebbe mai aspettata è che sul set avrebbe trovato l'amore: fin dagli eventi promozionali della serie, è apparsa legatissima a Saul Nanni, alias Tancredi, e ora la relazione sembra procedere a gonfie vele. Come rivelato sui social da Deva in persona, i due si sono concessi una vacanza esotica per festeggiare il successo delle puntate, cosa ha indossato la figlia di Monica per il viaggio improvvisato?

La vacanza di coppia di Deva Cassel e Saul Nanni

Nelle ultime settimane Deva Cassel e Saul Nanni sono stati impegnati tra anteprime e photocall ma, ora che Il Gattopardo sta diventando una delle serie più viste su Netflix, possono finalmente "staccare la spina" e godersi il successo nel totale relax. Nelle ultime ore la figlia di Monica Bellucci ha postato sui social un album dal sapore estivo, nel quale appare in spiaggia col fidanzato tra tintarella, tramonti da sogno e cibo etnico. Al momento ha preferito tenere la location top secret ma, considerando il fatto che per lei è come se fosse piena estate, di sicuro non si trova in Italia. Il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Il rapporto super affiatato con Saul Nanni, ormai il suo "partner in crime".

Deva Cassel e Saul Nanni

Il look da spiaggia di Deva Cassel

Ne Il Gattopardo l'abbiamo vista elegantissima con dei pomposi e colorati abiti di scena ispirati alle corti aristocratiche del passato ma nella vita "reale" Deva Cassel è un'icona fashion iper contemporanea. Cosa ha indossato per la vacanza esotica col fidanzato? Si è fotografata in spiaggia con un micro bikini bicolor, un modello goffrato in marrone ma con spalline e cuciture beige: il reggiseno è col triangolo "al contrario", mentre il tanga e sgambatissimo e a effetto perizoma. L'attrice ha poi lasciato spettinati i capelli bagnati dalla salsedine e ha rinunciato al make-up, mettendo così in evidenza la bellezza naturale che la contraddistingue. Nei prossimi giorni condividerà dei nuovi scatti del dolce viaggio di coppia?