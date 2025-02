video suggerito

Deva Cassel dal Gattopardo agli show di Milano: sfila in passerella alla Fashion Week Deva Cassel ha sfilato in passerella durante lo show per i cento anni di Fendi, sfoggiando i capi della collezione Autunno/Inverno 2025-26 disegnati da Silvia Venturini Fendi: il look con cappello di lana e veletta. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deva Case

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Deva Cassel sta vivendo un momento magico per la sua carriera. A soli 20 anni, l'attrice e modella interpreta Angelica nella serie Il Gattopardo, disponibile su Netflix dal 5 marzo. Cassel fa parte di un cast stellare composto da Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio), Benedetta Porcaroli (Concetta) e Saul Nanni (Tancredi). La figlia d'arte di Monica Bellucci e Vincent Cassel è pronta a fare il debutto in una grande produzione. Seguendo le orme e l'eredità della madre, Cassel si divide tra i set e le passerelle: durante la Milano Fashion Week è tornata a sfilare facendo il suo debutto in casa Fendi, in occasione dello show che celebra i cento anni di storia della Maison italiana.

Deva Cassel sfila per Fendi alla Milano Fashion Week

Deva Cassel porta avanti l'eredità di Monica Bellucci entrando a far parte della grande famiglia Fendi, brand a cui la madre è stata legata per anni, anche grazie al rapporto di amicizia e collaborazione con il designer Karl Lagerfeld. La modella ha sfilato per Fendi durante la Milano Fashion Week sfoggiando i capi della collezione Autunno/Inverno 2025-26 disegnati da Silvia Venturini Fendi, che è tornata al womenswear dopo l'addio di Kim Jones, ex Direttore Creativo della linea donna di Fendi.

Deva Cassel da Fendi

Cassel ha preso parte allo show che raccontava le cinque generazioni di essenza Fendi, anche grazie al contributo delle top model di ieri e di oggi, da Adriana Lima a Eva Herzigova, passando per Paloma Elsesser e Amelia Gray. Per la sfilata ha indossato un paio di stivali color caffè al ginocchio en pendant con un abito midi dello stesso colore, con tanto di borsa a mano coordinata.

Leggi anche Bianca Balti da Sanremo alla Milano Fashion Week: illumina le sfilate con un abito nude con motivi floreali

Deva Cassel da Fendi

A completare il look un cappello grigio in lana con tanto di veletta a pois nera, a mixare un accessorio da fine anni Novanta con un altro caratteristico dei primi anni del Novecento. Un tributo alle collezioni di ieri e di oggi.

Deva Cassel