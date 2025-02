video suggerito

Chi ha firmato il tailleur bianco di Deva Cassel per il lancio de Il Gattopardo Deva Cassel ha preso parte al photocall romano de Il Gattopardo, il film di cui è protagonista che arriverà su Netflix il prossimo 5 marzo. Chi ha firmato il suo tailleur bianco abbinato al collier prezioso? Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deva Cassel, la prima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, è da anni uno dei volti più in vista del mondo della moda e ora pare che voglia andare anche alla conquista del cinema. A partire dal prossimo 5 marzo sarà su Netflix con Il Gattopardo, il film kolossal in cui ricoprirà i panni di Angelica, la meravigliosa figlia di un ricco borghese che riuscirà a entrare nell'aristocrazia siciliana con il matrimonio con Tancredi. Ieri il Grand Hotel Plaza di Roma ha ospitato l'atteso photocall e Deva ha lasciato tutti senza fiato con la sua bellezza e col suo stile glamour: ecco chi ha firmato il tailleur total white e la collana preziosa che ha sfoggiato al collo.

Chi ha vestito Deva Cassel al photocall de Il Gattopardo

Per il lancio ufficiale de Il Gattopardo Deva Cassel ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur bianco firmato Dior, Maison a cui è legata da tempo, basti pensare che non si perde neppure una sfilata parigina. L'attrice è apparsa eterea e luminosa in un completo in seta e lana, un modello con pantaloni palazzo sartoriali e morbidi con pinces centrale e giacca monopetto leggermente sciancata. Per completare il tutto ha scelto una camicia di cotone bianco e un paio di sandali neri col vertiginoso tacco a spillo. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sguardo serio rivolto dritto in camera: Deva è una vera e propria diva proprio come mamma Monica.

Deva Cassel in tailleur bianco

Il significato simbolico della collana di Deva Cassel

A rendere il look di Deva Cassel ancora più sofisticato è stata la collana dal profondo valore simbolico. Si tratta dell'iconico girocollo Clash de Cartier, modello medio in oro rosa 750/1000 che viene considerato tra i più originali della Maison, il motivo? Con i puntali e i clous de Paris che fanno da pendenti sul filo a maglia dentellata vengono fuse le forme classiche e le linee essenziali con dei dettagli esuberanti.

Collana Clash de Cartier

Le sferette sono libere di muoversi e donano luce e femminilità al viso, mixando in modo impeccabile il vecchio e il nuovo, l'eleganza e la trasgressione. Qual è il prezzo della collana? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 4.350 euro, anche se la cifra può variare a seconda del peso in carati.

Deva Cassel con gioielli Cartier