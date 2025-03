video suggerito

Deva Cassel e Saul Nanni coppia nella vita e sul set: vestono coordinati alla prima de Il Gattopardo I due attori hanno preso parte all’anteprima romana de “Il Gattopardo”, elegantissimi con un look coordinato total black. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Deva Cassel e Saul Nanni

Deva Cassel e Saul Nanni sono nel cast dell'attesissima serie pronta a sbarcare su Netflix: Il Gattopardo, tratta ovviamente dall'omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L'opera ha già avuto un adattamento cinematografico molto celebre, con un grandissimo cast diretto da Luchino Visconti. Difatti, i due giovani attori vestiranno i panni che furono di due grandissimi divi: Claudia Cardinale e Alain Delon, nei ruoli di Angelica e Tancredi. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 5 marzo. Si è svolta un'anteprima al Teatro Dell'Opera di Roma.

Deva Cassel e Saul Nanni sono una coppia

Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel) sta seguendo le orme dei genitori, tra moda e cinema. Piccolissima ha avviato la carriera di modella: da anni calca le passerelle delle più prestigiose Maison. L'abbiamo vista di recente anche agli show della Milano Fashi0n Week. Ma si sta cimentando anche come attrice. La bella estate di Laura Luchetti ha segnato il suo debutto sul grande schermo.

Deva Cassel e Saul Nanni

Ora i fan potranno ammirarla nella serie Il Gattopardo, targata Netflix. Con lei nel cast anche Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli e Saul Nanni. L'attore, che ha vestito i panni di Rocco Siffredi giovane nella serie dedicata al pornoattore, è il suo fidanzato. La relazione va avanti da più di un anno, ma è una storia vissuta lontano dai social e dal clamore mediatico. Sono entrambi riservati in merito alla loro vita privata: infatti sono rarissime le foto di coppia su Instagram e si vedono poco agli eventi.

Leggi anche Deva Cassel dal Gattopardo agli show di Milano: sfila in passerella alla Fashion Week

Deva Cassel

Il look coordinato della coppia

Elegantissimo look coordinato total black per la coppia. L'attrice, dallo stile sempre raffinato, ha puntato su una giacca monopetto avvitata abbinata a un'ampia gonna di tulle semitrasparente con minuscoli pois, completando l'outfit con un prezioso collier. Ultimamente sembra ami molto le acconciature vaporose, prediligendo appunto la chioma mossa e riccia. In nero anche il fidanzato, un completo classico con dolcevita. Per la coppia è la prima volta sul set insieme, un'esperienza certamente entusiasmante che li avvicinati ancora di più.