Deva Cassel e la foto insieme a Saul Nanni, la figlia di Monica Bellucci avrebbe un nuovo fidanzato Deva Cassel, figlia di Monica Belluci e Vincent Cassel, avrebbe un nuovo fidanzato: il giovane attore Saul Nanni. Ad accendere il gossip (per ora non confermato) una foto pubblicata da lui su Instagram, in cui la bacia sul collo. Si sarebbero conosciuti sul set della nuova serie Il Gattopardo, in cui recitano insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Deva Cassel e Saul Nanni insieme. La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel e il giovane attore, tra i protagonisti del film Sotto il sole di Riccione, si starebbero frequentando. A far pensare che tra loro ci sia qualcosa in più di un'amicizia è una foto che il ragazzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram, che non lascerebbe spazio a dubbi. I due si sono conosciuti sul set de Il Gattopardo, nuova produzione Netflix, in cui recitano insieme.

La foto che ha fatto nascere il gossip

Il gossip sui due giovani attori è nato dopo che Saul Nanni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto insieme a Deva Cassel. Non uno scatto qualsiasi, ma il ricordo di un momento passato in barca in cui lui le dà un bacio sul collo. Stando alla vicinanza e alla complicità, sembrerebbe che tra loro ci sia qualcosa in più di un'amicizia e che si stiano frequentando per conoscersi meglio. A confermare questa ipotesi anche la didascalia scelta da Nanni, un cuore bianco, e i commenti di colleghi e amici, tra cuori rossi, faccine con gli occhi innamorati e reazioni sconvolte. Per il momento, però, la figlia di Monica Bellucci non ha confermato ufficialmente, anche se tra le reazioni la prima a comparire è proprio la sua (un cuore rosso). Sono quindi una coppia a tutti gli effetti?

Come si sono conosciuti Saul Nanni e Deva Cassel

Il primo incontro tra Saul Nanni e Deva Cassel sarebbe avvenuto proprio grazie alla loro passione comunque, quella per la recitazione e il mondo del cinema. Galeotto è stato infatti il set de Il Gattopardo, una nuova serie tv Netflix ispirata al romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in cui lei interpreta il personaggio di Angelica e lui quello di Tancredi. Quanto al loro passato sentimentale, su Nanni c'è un certo alone di mistero e non si hanno informazioni precise riguardo le sue ex fidanzate. Diversa è la situazione di Deva Cassel, che è stata fidanzata con il modello italo- francese Luca Salandra, uscendo allo scoperto in occasione della 78esima Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Fino allo scorso anno, sul profilo di lui comparivano foto insieme, ma ormai da tempo tutto tace.