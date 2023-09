Chi è Narah Baptista, la nuova presunta fidanzata di Vincent Cassel Vincent Cassel avrebbe una nuova fidanzata: si tratta di Narah Baptista, una modella 27enne dalle origini brasiliane e australiane. A supportare le voci su un loro presunto flirt, una serie di stories scambiate tra i due su Instagram e alcuni filmati che li ritraggono insieme a Rio De Janeiro.

A cura di Sara Leombruno

Si chiama Narah Baptista la nuova presunta fidanzata di Vincent Cassel: l'attore avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la fine del matrimonio con Tina Kunakey, con cui era convolato a nozze nel 2018, e avrebbe cominciato una relazione con la modella di 27 anni (lui ne ha 56). A supportare le numerose voci sul loro flirt è stata la stessa Baptista, che su Instagram ha postato una story con lui in primo piano che è stata subito ricondivisa dal produttore francese.

La story postata su Instagram da Narah Baptista

Al momento manca una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati ma sui social i due si mostrano in stretta confidenza, o almeno così fanno intendere le emoji con gli occhi a forma di cuoricino che si dedicano. Cassel e la brasiliana, inoltre, hanno partecipato insieme a un evento a Rio De Janeiro e sono stati immortalati mentre si scatenavano l'uno accanto all'altra durante una festa al Renascença Clube, un'associazione che promuove manifestazioni culturali della comunità di colore. Sempre sui social, la brasiliana ha postato una serie di selfie accompagnati dalla didascalia "La tua", a cui Cassel ha replicato in portoghese: "Il tuo".

Vincent Cassel e Narah Baptista immortalati insieme a un evento a Rio De Janeiro

Chi è Narah Baptista

Narah Baptista ha 27 anni, lavora come modella e ha partecipato all'edizione di Miss Universo Australia 2020. Ha origini brasiliane e australiane che si notano in modo lampante dai suoi tratti fisici, come gli occhi scuri e profondi o i lunghi capelli corvini. Su Instagram è presente come "narahbaptista" e ama condividere scatti che la ritraggono da sola o in compagnia dei suoi amici e familiari, oltre che riflessioni profonde sulla vita: "Come posso essere così crudele con me stessa quando sto facendo il meglio che possa fare", recita uno degli ultimi post fissati sul suo account.

La rottura con Tina Kunakey

Gli occhi più maliziosi hanno subito notato una somiglianza fisica tra Narah Baptista e Tina Kunakey, ex moglie di Cassel e coetanea della showgirl. I due si erano sposati nell'agosto del 2018, ma il loro rapporto si era interrotto in modo repentino dopo "un momento di profonda crisi", come riportò lo scorso aprile il Daily Mail. I due hanno avuto una figlia di nome Amazonie. La fine della loro storia fu poi confermata dalla scomparsa di ogni foto della moglie dalle pagine social di Cassel: i motivi, al momento, rimangono sconosciuti.