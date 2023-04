“Vincent Cassel e Tina Kunakey non stanno più insieme”, gli indizi comparsi sui social Vincent Cassel e Tina Kunakey si sarebbero separati. Questo è quanto riportato dal Daily Mail e ad avvalorare la tesi di una separazione ci sono anche degli indizi social, a partire dalla cancellazione delle foto insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Anche le coppie che sembrano all'apparenza perfette possono imbattersi in un periodo di crisi, ed è quanto sarebbe successo a Vincent Cassel e la moglie Tina Kunakey, che secondo il Daily Mail si sarebbero separati. L'allontanamento sarebbe avvenuto già da diverse settimane e stando a quanto riportato dalla testata, sarebbero state già avviate le pratiche per il divorzio.

I segnali della presunta rottura

L'attore francese e la modella, che avevano fatto innamorare tutti alle loro apparizioni sui red carpet, avrebbero messo un punto alla loro relazione, dopo cinque anni insieme e una figlia, Amazonie. Fonti vicine alla coppia, contattate dal giornale britannico hanno dichiarato: "Si sono separati settimane fa e Tina ha il cuore spezzato". Da parte di nessuno dei due è giunta alla stampa qualche dichiarazione, ma nel frattempo sul profilo Instagram del divo e anche su quello di Kunakey, sembra siano state cancellate accuratamente tutte le foto che li ritraggono insieme, avvalorando la tesi di una possibile rottura tra loro. Non è chiaro se la decisione sia stata presa di comune accordo o se, invece, è stato uno dei componenti della coppia a manifestare la necessità di separarsi.

Vincent Cassel assente al compleanno di Tina Kunakey

Il 5 aprile è stato, inoltre, il compleanno della modella che ha compiuto 26 anni, quando ha iniziato la sua relazione con Cassel ne aveva appena 21. Nei video che compaiono sul suo profilo Instagram, in cui si diverte in compagnia di amici, intenta a festeggiare preparando crepes, brindando e ballando, non c'è traccia del divo francese, nemmeno tra i numerosi repost pubblicati dalla festeggiata. Diversamente dall'anno scorso, quando invece l'attore le aveva dedicato un pensiero sui social. Sembra ancora più chiaro, quindi, che quanto meno tra i due ci sia una crisi piuttosto profonda.